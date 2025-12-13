La Ciudad pone en marca "Boedo Peatonal": cómo funcionará y qué calles estarán cortadas 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) pondrá en marcha desde el próximo domingo 14 de diciembre una nueva edición del programa "Boedo Peatonal".

La iniciativa, orientada a impulsar los paseos al aire libre con puestos de gastronomía y ferias artesanales, se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026 e implicará el despliegue de cortes totales de calles entre las 10 y 22 para su desarrollo.

"Boedo Peatonal" inició en pandemia, en el marco de las flexibilizaciones iniciales dispuestas por aislamiento social. Fue una propuesta de vecinos y entidades gubernamentales y, debido a su éxito, trascendió, convirtiéndose hoy en un clásico.

¿Qué calles estarán cortadas el fin de semana por el programa "Boedo Peatonal"?

Durante la jornada del domingo 14 y en repitencia con las posteriores, se llevarán adelante los siguientes cierres totales de calles:

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan.

Estados Unidos, entre Maza y Colombres.

Carlos Calvo, entre Maza y Colombres.

Humberto 1°, entre Av. Boedo y Maza.

San Ignacio, entre Av. Boedo y Colombres.

Cada una de las interrupciones se realizarán sin afectar bocacalles extremas, permitiendo el flujo en las intersecciones principales.