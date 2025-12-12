Pisos brillantes y relucientes: esta mezcla casera y poderosa con solo 4 ingredientes te deja el piso como nuevo.

Existe un truco de limpieza casero que es ideal para dejar los pisos brillosos y relucientes. Es normal que con el paso del tiempo los pisos pierdan brillo, sean del material que sean. Afortunadamente, hay cuatro ingredientes que seguramente tenés en casa que te pueden ayudar a recuperar el brillo.

El truco fue compartido por la cuenta de TikTok Tips de Limpieza Persa, quien comparte trucos sencillos para aplicar en casa. "Obtén un brillo extremo en todo tu piso haciendo esta mezcla que le aportará brillo y un agradable olor a tus cerámicas, mármol y cualquier tipo de piso", dice en el video.

"Hazlo y tendrás un piso renovado todos los días. Le aporta brillo desde la primera pasada. También le da un increíble olor", aseguró. Esta mezcla se prepara a base de cuatro ingredientes caseros pero muy poderosos: bicarbonato de sodio, detergente, suavizante para ropa y vinagre.

Truco de limpieza para dejar los pisos relucientes

Ingredientes

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de detergente.

1 cucharada o media tapa de suavizante para ropa.

1/2 taza de vinagre.

Agua caliente.

Trapo de piso.

Preparación

En un balde, mezclar el bicarbonato con el detergente, el suavizante y el vinagre. Agregar el agua caliente (cantidad necesaria) y revolver con el trapo de piso sumergido. Con el piso previamente barrido, pasá esta mezcla con el trapo y fregá muy bien. Vas a notar un brillo al instante. ¡Listo! Repetí cuantas veces a la semana quieras.

Por qué esta mezcla funciona para dejar los pisos brillantes

Esta mezcla de ingredientes funciona porque se combinan diferentes tipos de agentes de limpieza que actúan sobre suciedad diferente. El detergente permite desprender grasa, polvo y restos pegajosos que opacan el piso. Al disolver esa película, deja la superficie más uniforme.

El bicarbonato de sodio aporta un efecto abrasivo suave y alcalino, ideal para aflojar manchas, neutralizar olores y descomponer suciedad ácida. Cuando entra en contacto con el vinagre, se produce una reacción efervescente que ayuda a levantar la mugre. El vinagre lo que hace es actuar como ácido suave que elimina restos de jabón, minerales y opacidad, dejando el piso más claro y reflectante.

El agua caliente acelera todo el proceso porque disuelve mejor la grasa y permite que los agentes actúen de forma más eficaz. Por último, el suavizante deja una capa muy fina que suaviza la superficie y da sensación de brillo al secarse.