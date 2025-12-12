Chau al repasador de cocina: el nuevo producto que lo reemplazará en 2026

Todas las cocinas tienen el clásico repasador de tela, pero en 2026 este elemento podría quedar atrás con una alternativa más moderna que ya se encuentra en otros países y parece llegar a la Argentina: rollos reutilizables de microfibra.

Cómo es el nuevo producto que reemplaza al repasador en 2026

El nuevo producto, de microfibra o algodón absorbente, es una reversión del rollo de cocina. Se trata de un paño que tiene velcro para cortar y se puede utilizar de la misma forma que un repasador o servilleta. Entre sus características se destaca que:

Absorbe más agua y humedad que el clásico repasador o las servilletas de papel

Se puede lavar y reutilizar, por lo que es una opción ecológica

Reduce los gastos y el consumo en el clásico rollo de cocina



No se desgasta con facilidad y está pensado para durar largo tiempo

Los paños de microfibra aparecen como la nueva solución reutilizable para reemplazar los rollos de papel y los repasadores

El producto viene en rollo o en los paquetes cuadrados y sirve para secar utensilios, limpiar derrames, superficies y artefactos electrónicos del hogar. La gran diferencia con los clásicos repasadores de cocina es que no se desgasta con tanta facilidad, ni pierde su nivel de absorción con el uso y los lavados.

¿Cuánto salen los paños reutilizables en Argentina?

Los paños reutilizables ya son una opción popular en diferentes países del mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil. Los productos están disponibles en ciertos supermercados y tiendas online como Mercado Libre. El set de cinco paños cuestan desde $ 3.000 en adelante, mientras que el rollo de 50 unidades ronda los $23.000. Al ofrecer una durabilidad de hasta dos años con uso cuidadoso, se trata una opción de ahorro significativo frente al gasto continuo en rollos de cocina.