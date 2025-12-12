Nissan presentó el nuevo Kicks en Argentina: cuánto cuesta

Cuánto vale la nueva Nissan Kicks.

Nissan Argentina presentó su nuevo Nissan Kicks, con la presencia de Ricardo Flammini, presidente para Argentina, Chile y Perú, y Pablo Roca, director de marketing. La jornada estuvo marcada por anuncios clave y debates sobre la estrategia de la compañía en un mercado cada vez más competitivo.

Ricardo Flammini abrió la presentación con un balance del año y un análisis del contexto actual. Destacó que “la gran variedad y cantidad de oferta hace que los precios bajen y para ser rentables tenemos que mejorar la eficiencia”. Además, subrayó que el principal beneficiado es el cliente, quien ahora cuenta con más opciones y mejores financiaciones. En cuanto a las expectativas para 2026, estimó que “los patentamientos deberían estar por encima de las 640 mil unidades si todo sigue como hasta hoy”.

Uno de los temas centrales fue la situación de la Nissan Frontier, cuya producción en Argentina cesó. Flammini reiteró lo expresado en San Pablo por Guy Rodríguez: “Cerramos Argentina porque los volúmenes no justificaban tener la producción de la misma pickup en dos plantas distintas”. Aseguró que “no va a haber blackout ni falta de piezas de reposición en este cambio de producción de Argentina a México”, y que los clientes no notarán diferencias porque se mantendrá la disponibilidad y calidad del producto.

El foco luego se puso en el nuevo Nissan Kicks. Flammini relató que en los focus groups de preproducción “nunca vi clientes tan contentos con lo que probaban y veían”. El desarrollo de esta nueva generación comenzó hace casi dos años, y aunque el diseño frontal y el perfil fueron muy bien recibidos, la parte trasera generó opiniones divididas, lo que consideró positivo. Pablo Roca explicó que el modelo incorpora el lenguaje de diseño “Japanese Timeless Futurism”, una mezcla de estética tradicional japonesa con tecnología moderna, que ya se puede ver en la Murano.

Sobre la competencia, Roca anticipó que el nuevo Kicks “se va a meter a competir con las SUVs del segmento C más bajo”. Además, aclaró que el nombre Kicks se mantendrá a nivel global, mientras que la marca lanzará un modelo llamado Kait para el segmento B chico, diferenciando claramente la estrategia entre Kait, Kicks y X-Trail para distintos nichos.

Respecto a la cuota de mercado, Flammini señaló que actualmente Nissan posee el 3 por ciento y aspira a alcanzar un 3.5 por ciento para el año próximo, con la posibilidad de llegar hasta un 4 por ciento. También destacó el fuerte trabajo en postventa y atención al cliente, con “una alta tasa de conformidad en servicio y experiencia de marca”, apuntando a mejorar constantemente.

Precios y garantía:

Nissan Kicks Sense : $52.990.000

: $52.990.000 Nissan Kicks Advance : $57.990.000

: $57.990.000 Nissan Kicks Exclusive : $59.990.000

: $59.990.000 Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.