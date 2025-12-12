Smarts TVs en peligro por Magis TV y XUPER TV: estos son los riesgos

Las aplicaciones Magis TV y Xuper TV se consideran como riesgosas para los dispositivos donde se instalan por varios motivos.

Magis TV y XUPER TV se posicionan como plataformas con un peligro real para cualquier dispositivo, especialmente televisores inteligentes. Estas aplicaciones permiten acceder sin autorización a canales en vivo y a contenidos de servicios de streaming como Netflix, sin necesidad de suscripción, lo que implica una violación directa de derechos de autor y un riesgo para la seguridad del usuario.

En Argentina, la justicia actuó con firmeza y ordenó el bloqueo permanente de Magis TV, que luego cambió su nombre a XUPER TV para intentar evitar la prohibición. Como consecuencia, la aplicación Magis TV APK quedó inhabilitada en el país, bloqueando cualquier intento de reproducir películas, series o canales a través de esta plataforma. En otros países, estas medidas aún no se han implementado, pero los expertos recomiendan evitar el uso de aplicaciones no oficiales como Magis TV APK. El uso de estas plataformas no solo implica riesgos legales, sino que también puede comprometer la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios.

Desde un punto de vista técnico, instalar aplicaciones como Magis TV o XUPER TV implica descargar archivos APK desde fuentes no oficiales, lo que aumenta notablemente la posibilidad de infectar el dispositivo con malware, virus o software espía. Estos programas maliciosos pueden robar información personal, credenciales bancarias y contactos, además de afectar el rendimiento del equipo o incluso dejarlo inutilizable.

Además, el acceso a contenidos mediante servicios no autorizados es inestable. Los usuarios pueden enfrentar interrupciones repentinas o bloqueos judiciales que cortan el servicio sin previo aviso, como sucedió en Argentina. La falta de actualizaciones y soporte técnico también incrementa las vulnerabilidades y riesgos asociados.

Plataformas como Cuevana, Magis TV y XUPER TV ofrecen acceso ilegal a películas, series y canales, infringiendo derechos de autor. Aunque su catálogo gratuito y actualizado puede parecer tentador, el uso de estas aplicaciones implica riesgos legales y de seguridad que no conviene ignorar.

Pluto TV: la opción legal y gratuita para ver contenidos sin peligros

Para quienes buscan una opción segura y legal, Pluto TV se presenta como una alternativa confiable. Esta plataforma ofrece más de cien canales en vivo, con categorías que incluyen noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida, además de un amplio catálogo de películas y series disponibles en cualquier momento.

Lo mejor es que Pluto TV es completamente gratuito y se financia mediante publicidad, por lo que no requiere pagos ni datos bancarios. Está disponible oficialmente en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, garantizando así la seguridad y estabilidad del servicio.