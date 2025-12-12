Apple Fitness+ llega a la Argentina: cuándo arribará y qué ofrece

Hasta ahora, Fitness+ estaba disponible en unos pocos mercados selectos. Con esta expansión, usuarios de Latinoamérica y otras regiones podrán suscribirse al servicio desde sus dispositivos Apple compatibles, como iPhone, iPad y Apple TV, y aprovechar rutinas de ejercicio, meditación y bienestar guiadas por entrenadores profesionales.

Cuándo llega y qué incluye

Apple Fitness+ estará disponible oficialmente en Argentina desde el 15 de diciembre de 2025 como parte de una expansión global. Con esta apertura, el servicio pasa a estar disponible en un total de 49 países alrededor del mundo.

El catálogo de Fitness+ incluye:

Clases de entrenamiento guiadas para todos los niveles : fuerza, HIIT, yoga, ciclismo, pilates y más.

Meditaciones y rutinas de bienestar para complementar los ejercicios físicos.

Sesiones de distintas duraciones , desde cinco hasta 45 minutos, para adaptarse a tu ritmo diario.

Integración con Apple Watch : métricas como frecuencia cardíaca, calorías quemadas y progreso en tiempo real se muestran durante las actividades cuando se usa el reloj.

Contenido predominantemente en inglés, pero con doblaje digital en español y otros idiomas desde el día del lanzamiento, facilitando el uso para quienes no dominan el inglés.

Por qué es relevante para Argentina

La llegada de Apple Fitness+ al país representa una oportunidad para que usuarios de dispositivos Apple —especialmente quienes tienen Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV— puedan acceder a una plataforma de entrenamientos guiados sin necesidad de buscar múltiples apps.

El hecho de que muchas sesiones vengan con doblaje en español desde el primer día es clave para la región latinoamericana, donde esta demanda había sido una barrera para algunos usuarios.

Además, Fitness+ ofrece entrenamientos adaptados a distintos objetivos y niveles de experiencia, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para quienes recién empiezan como para quienes ya tienen una rutina de ejercicio establecida.

Cómo funciona y qué necesitás

Para usar Apple Fitness+ en Argentina vas a necesitar:

Un dispositivo Apple compatible (iPhone, iPad o Apple TV).

Una suscripción activa a Fitness+ o a Apple One , el paquete de servicios de Apple que incluye Fitness+.

Opcionalmente, un Apple Watch para obtener métricas más completas en tiempo real durante las sesiones.

Una vez suscripto, podés abrir la app Fitness en tu iPhone o iPad y acceder a la pestaña de Fitness+ para elegir las clases o programas que más te interesen.

Qué cambia con este lanzamiento

Con esta expansión, Apple Fitness+ deja de ser exclusivo de un grupo limitado de países y se convierte en una opción global accesible en Latinoamérica. La inclusión de entrenamiento doblado al español también refuerza su propósito de acercar el bienestar digital a más usuarios sin barreras de idioma.

Además, la integración con el ecosistema de Apple —especialmente con el Apple Watch— permite que muchos usuarios lleven un seguimiento más completo de su actividad física y logros, consolida a Fitness+ como una alternativa poderosa a otros servicios de entrenamiento digital.