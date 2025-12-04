Rusia bloquea FaceTime de Apple en su creciente ofensiva contra las tecnológicas extranjeras

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Apple

Rusia ha bloqueado la aplicación de videollamadas FaceTime de Apple , según informó el jueves el organismo estatal de control de las comunicaciones, en el marco de una creciente represión de las plataformas tecnológicas extranjeras que, según las autoridades, se utilizan para actividades delictivas.

La medida sigue a las restricciones contra YouTube de Google, WhatsApp de Meta y el servicio de mensajería Telegram.

Los críticos afirman que las restricciones equivalen a censura y a un mayor control del Estado sobre las comunicaciones privadas. Rusia afirma que se trata de medidas legítimas para hacer cumplir la ley. Las autoridades rusas han lanzado este año una aplicación rival respaldada por el Estado llamada MAX, que según los críticos podría utilizarse para la vigilancia, acusaciones que los medios de comunicación estatales han tachado de falsas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Justificando su decisión, el regulador de las comunicaciones, Roskomnadzor, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: "Según las fuerzas del orden, FaceTime se utiliza para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el país, reclutar a sus autores y cometer fraudes y otros delitos contra ciudadanos rusos."

El organismo de control no citó pruebas en apoyo de las acusaciones.

Representantes de Apple no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el bloqueo de FaceTime, una aplicación que permite a los usuarios realizar llamadas de vídeo y audio gratuitas a través de Wi-Fi o datos celulares.

Los residentes de Moscú que intentaron usar FaceTime el jueves informaron de que vieron un mensaje en pantalla que decía "Usuario no disponible". Una de ellas dijo que un amigo con el que intentó ponerse en contacto había visto la llamada entrante, pero no pudo conectarse.

En los últimos meses, Roskomnadzor ha intensificado las medidas para bloquear el acceso a medios de comunicación y plataformas tecnológicas occidentales que, según afirma, alojan contenidos que infringen la legislación rusa.

En agosto, Rusia empezó a limitar algunas llamadas en WhatsApp y Telegram, acusándolas de negarse a compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo. La semana pasada, Roskomnadzor amenazó con bloquear WhatsApp por completo.

El miércoles, Roskomnadzor bloqueó el acceso a la plataforma estadounidense de juegos infantiles Roblox , acusándola de distribuir material extremista y "propaganda LGBT". Roblox afirmó que respeta las leyes de los países en los que opera y que está profundamente comprometido con garantizar la seguridad de los usuarios.

Con información de Reuters