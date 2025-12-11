Con más apuro que Milei, LLA espera la reforma laboral para activar el Senado

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) espera que el presidente Javier Milei pise tierra firme y mande el proyecto de reforma laboral, el principal de los tres expedientes que la Casa Rosada enviará a la Cámara alta en el período de sesiones extraordinarias.

A la Cámara alta deberán ingresar los proyectos de reforma laboral, la Reforma del Código Penal y las modificaciones a la ley de Glaciares. El período de sesiones extraordinarias es hasta el 30 de diciembre y los proyectos deben pasar antes por las comisiones. De ahí el apuro de la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

"Todavía no ingresó el proyecto. Esperamos que mañana entre", afirmó una voz oficialista a El Destape. Bullrich reunió el martes a la tropa legislativa de LLA en la Cámara alta. La misma fuente sugirió que se barajan las fechas tentativas de 22, 23 o 29 de diciembre.

La fuente reconoció que esperan a que Milei vuelva de su viaje a Noruega. El Presidente fue a Oslo a la entrega del premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Pero, pese a que estaba en agenda, el líder de LLA se salteó la reunión con él.

El proyecto de reforma laboral está y, de hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que lo tiene en su poder y que el Gobierno no aceptará modificaciones pedidas por la CGT. La central obrera fue recibida por el interbloque de senadores de Unión por la Patria. Según trascendió, están al tanto de la intención que tiene LLA de que haya un tratamiento express.

Hay voces, en el oficialismo y en bloques aliados, que se aventuran a decir que el presupuesto 2026 - que tiene que venir de Diputados- podría tener sanción definitiva en el Senado. Para que salga el cálculo de gastos y recursos, LLA pretende ratificar en la comisión de Hacienda y Presupuesto a Ezequiel Atauche. Del otro lado del edificio, la Cámara baja, Martín Menem trabaja para tener comisiones en los primeros días de la semana que viene y una sesión el 17.

La reforma laboral pasará por Hacienda y Presupuesto pero también por la comisión de Trabajo y Previsión Social. Si bien la cordobesa Cármen Álvarez Rodríguez podría volver a ocupar el cargo, hay voces de LLA que comentan que el plan B podría ser de Bullrich, por lo menos hasta febrero.

"Con los radicales, el PRO y los misioneros estaríamos bien", calculó una voz de LLA. Hasta ahí suman 33 votos de la nueva conformación de la Cámara alta, a la que se le podrían sumar dos aliados más del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni, que actúa como interbloque de la bancada violeta, y Luis Juez hoy que se escindió del bloque del partido amarillo y usará la denominación Frente Cívico de Córdoba.

El 16 a las 11, los presidentes de bloque se reunirán con la vicepresidenta Victoria Villarruel para la reunión de labor parlamentaria y definir las primeras comisiones a constituirse