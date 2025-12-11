La FIA aumenta la asignación de puntos de la superlicencia de Fórmula Uno para pilotos de IndyCar

LONDRES, 10 dic - Los mejores pilotos de IndyCar encontrarán el camino a la Fórmula Uno un poco más fácil después de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aumentó el número de puntos de superlicencia disponibles para quienes compiten en la serie de ruedas abiertas con sede en Estados Unidos.

La FIA acordó en una reunión el miércoles premiar mejor a aquellos pilotos que terminen entre el tercero y el noveno lugar en IndyCar.

Para calificar para una superlicencia, los conductores deben adquirir 40 puntos de clasificación durante un período de tres años. Únicamente el campeón de IndyCar recibe esa cantidad de una sola vez, y el subcampeón 30.

Las reglas revisadas de la FIA asignarán más puntos a quienes terminen entre tercero y noveno a partir de 2026 "para reflejar la creciente importancia de la categoría".

La Fórmula Uno no tiene actualmente un piloto estadounidense, aunque el deporte está en auge en Estados Unidos con tres carreras y Cadillac entrando la próxima temporada como undécimo equipo estadounidense en la parrilla de salida.

Colton Herta, nueve veces ganador de carreras de IndyCar, competirá en el campeonato de Fórmula Dos del próximo año como piloto de pruebas de Cadillac.

Herta no ha logrado sumar suficientes puntos con su superlicencia teniendo en cuenta su rendimiento en IndyCar durante las últimas temporadas. Con este cambio, Herta estaría más cerca de alcanzar el umbral para obtener una superlicencia.

Los fanáticos de IndyCar sienten desde hace tiempo que la FIA ha subvalorado el talento de los pilotos de la categoría en comparación con series juveniles como la Fórmula Dos.

"Es una buena noticia para IndyCar y para los pilotos de la serie si quieren competir en la Fórmula Uno. Un piloto de IndyCar no debería necesitar ir a una serie de alimentación para demostrar que tiene lo necesario para competir en cualquier otra serie", dijo el director de Arrow McLaren, Tony Kanaan, a

Con información de Reuters