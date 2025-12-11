EN VIVO
DECO

Cómo hacer la típica corona de Navidad para la puerta de entrada

Las coronas navideñas son un clásico en todo diciembre. Para hacerla de manera casera, solo hay que seguir algunos pasos.

11 de diciembre, 2025 | 20.45

La decoración navideña es una tradición que ayuda a marcar el inicio de las fiestas y a crear un ambiente festivo dentro del hogar; los adornos, las luces y los colores característicos de la Navidad generan sensación de calidez. Decorar también permite expresar la creatividad y personalizar los espacios, transformando la casa en un lugar más atractivo para recibir a familiares y amigos durante estas fechas.

Entre las decoraciones más típicas se encuentran las coronas verdes que se cuelgan en las puertas. Estas coronas, elaboradas generalmente con ramas de pino o eucalipto, simbolizan la bienvenida, la esperanza y la continuidad de la vida. 

Además de su valor simbólico y decorativo, las coronas pueden personalizarse con lazos, adornos, piñas, frutas secas o pequeños objetos representativos de la familia, lo que las hace únicas y creativas. Incorporarlas al hogar ayuda a mantener viva la tradición y a generar un clima de anticipación y alegría que acompaña a todas las celebraciones de diciembre, haciendo que tanto los habitantes como los visitantes sientan el espíritu navideño desde el primer vistazo a la puerta.

MÁS INFO

Cómo hacer una corona de Navidad para la puerta

  • Elegir un aro como base: puede ser de alambre, poliestireno o incluso un aro hecho con ramas flexibles. El tamaño dependerá de tu puerta, pero uno de 30 a 40 cm de diámetro es ideal.

  • Cortar ramas verdes: utilizá pino, abeto, ciprés o eucalipto. Cortá las ramas en trozos de unos 15-20 cm para poder colocarlas fácilmente sobre la base.

  • Sujetar las ramas al aro: colocá las ramas alrededor de la base, superponiéndolas ligeramente. Sujetalas con alambre fino o hilo resistente hasta cubrir todo el aro de manera uniforme.

  • Agregar piñas, bolas navideñas o frutos secos: distribuí los elementos decorativos de manera equilibrada sobre la corona para que se vea armoniosa y llamativa.

Navidad.

  • Colocar cintas, lazos o bayas: añadí detalles de color usando cintas, lazos grandes o pequeñas bayas artificiales. Esto le dará un toque festivo y alegre.

  • Poner un lazo grande como detalle final: un gran lazo en la parte superior o inferior de la corona sirve como punto focal y termina de embellecerla. Aseguralo bien con alambre o pegamento fuerte.

  • Colgar la corona en la puerta: utilizá un gancho para puerta o cinta resistente que soporte el peso. Ajustá la corona para que quede centrada y estable.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas