Las coronas de Navidad se pueden hacer rápido y de manera fácil en casa.

La decoración navideña es una tradición que ayuda a marcar el inicio de las fiestas y a crear un ambiente festivo dentro del hogar; los adornos, las luces y los colores característicos de la Navidad generan sensación de calidez. Decorar también permite expresar la creatividad y personalizar los espacios, transformando la casa en un lugar más atractivo para recibir a familiares y amigos durante estas fechas.

Entre las decoraciones más típicas se encuentran las coronas verdes que se cuelgan en las puertas. Estas coronas, elaboradas generalmente con ramas de pino o eucalipto, simbolizan la bienvenida, la esperanza y la continuidad de la vida.

Además de su valor simbólico y decorativo, las coronas pueden personalizarse con lazos, adornos, piñas, frutas secas o pequeños objetos representativos de la familia, lo que las hace únicas y creativas. Incorporarlas al hogar ayuda a mantener viva la tradición y a generar un clima de anticipación y alegría que acompaña a todas las celebraciones de diciembre, haciendo que tanto los habitantes como los visitantes sientan el espíritu navideño desde el primer vistazo a la puerta.

Cómo hacer una corona de Navidad para la puerta

Elegir un aro como base : puede ser de alambre, poliestireno o incluso un aro hecho con ramas flexibles. El tamaño dependerá de tu puerta, pero uno de 30 a 40 cm de diámetro es ideal.

Cortar ramas verdes : utilizá pino, abeto, ciprés o eucalipto. Cortá las ramas en trozos de unos 15-20 cm para poder colocarlas fácilmente sobre la base.

Sujetar las ramas al aro : colocá las ramas alrededor de la base, superponiéndolas ligeramente. Sujetalas con alambre fino o hilo resistente hasta cubrir todo el aro de manera uniforme.

Agregar piñas, bolas navideñas o frutos secos: distribuí los elementos decorativos de manera equilibrada sobre la corona para que se vea armoniosa y llamativa.

Navidad.