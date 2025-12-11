El edificio residencial único en el mundo que se construirá en Buenos Aires

El edificio de lujo y exclusivo que se construirá en CABA.

Puerto Madero se prepara para recibir un proyecto inmobiliario sin precedentes: las primeras residencias con la marca Sofitel en todo el mundo, y la primera de una firma hotelera internacional en Argentina.

La torre, que tendrá 43 pisos y 188 departamentos, se levantará en la intersección de Juana Manso y Trinidad Guevara, en el dique 4, una de las zonas más nuevas y exclusivas de la ciudad.

La desarrolladora Northbaires, que invertirá más de US$100 millones en esta iniciativa, busca transformar este edificio en un ícono porteño. Marcos Juejati, su presidente, destacó que el terreno, ubicado justo en la altura de la avenida Corrientes y con un ancho de 75 metros, permitirá que la torre se vea desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo una vista directa hacia el Obelisco.

Este emprendimiento apunta a revolucionar el segmento ultraexclusivo del mercado inmobiliario local con residencias de alta gama construidas bajo estándares internacionales. Northbaires, que en 2025 celebrará 20 años en el sector, ya tiene en marcha proyectos en barrios como Recoleta, Palermo y Belgrano, con un total de 150.000 m² en desarrollo. Entre sus obras más reconocidas figura OM Recoleta, en el histórico terreno del cine América.

El terreno para este nuevo desarrollo fue adquirido en 2018 por Northbaires tras una licitación pública, con una oferta de US$57,1 millones. Está ubicado frente a un predio del Colegio Nacional de Buenos Aires y al lado de las Torres del Yacht, siendo el último lote en Puerto Madero autorizado para construcciones de altura.

Cuándo estará listo el edificio residencial de lujo

La torre tendrá 43 pisos, 188 residencias y 343 cocheras, además de múltiples amenities. La fecha estimada de finalización es para 2030. Philippe Trapp, vicepresidente regional de Sofitel, remarcó que el proyecto fusiona el art de vivre francés con la cultura local, consolidando así la primera branded residence de Sofitel en el mundo.

Los departamentos se ofrecerán desde fines de marzo de 2025, con precios desde US$700.000 en pozo y un valor del metro cuadrado que parte de US$10.000. Los propietarios contarán con una tarjeta de pertenencia para acceder a servicios exclusivos de Sofitel en otros destinos globales.

El edificio se inclinará 22 grados para optimizar las vistas y evitar bloqueos futuros. Los departamentos más grandes serán pasantes, con vistas tanto hacia la ciudad como al río, y contarán con patios en altura de al menos 8 metros cuadrados, sin columnas ni balcones. Además, las plantas se alternan para que estos patios mantengan su espacio abierto sin techos.

En cuanto a los servicios, el edificio tendrá un lobby de 18 metros de altura y los primeros cinco pisos estarán dedicados a amenities. También habrá un wellness center en los pisos 19, 20 y 21, una pileta semiolímpica y guest suites para que los invitados puedan alojarse.