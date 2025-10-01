Es el edificio más alto de Buenos Aires y queda en Puerto Madero: cuántos millones de dólares cuesta vivir allí.

Existe un edificio de Buenos Aires que es el más alto de toda la ciudad. Su altura es tal que incluso llega a rozar las nubes. Está ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, y al día de hoy, es el rascacielos más importante del país.

Se trata de la Alvear Tower, con 239 metros de altura y 54 pisos. El proyecto fue diseñado por Pfeifer-Zurdo Arquitectos y requirió una inversión cercana a los US$150 a US$160 millones. Fue inaugurado en septiembre de 2019, y desde entonces, Puerto Madero se consolidó como el epicentro del lujo inmobiliario.

Precios de venta: cuántos millones cuesta vivir en la torre más alta de Buenos Aires

Vivir en la Alvear Tower no cuesta un precio que cualquier habitante del país pueda costear. Según datos recientes de Zonaprop, hay unas 12 unidades en venta, con precios que van desde cifras cercanas al millón de dólares hasta varios millones para las propiedades más exclusivas.

La opción más económica de todas ronda los US$839.000 por un departamento de 90 m² con dos ambientes y cochera. Otras unidades más amplias, como un tres ambientes de 144 m² con dos suites y dependencia de servicio, están a partir de los US$1.149.000.

En el rango medio, aparece un departamento de 152 m² a estrenar, con dos suites, dependencia, cocina independiente y living con vistas abiertas, por US$1.350.000.

Con los pisos más altos, los precios son aún más elevados. Un penthouse de 448 m² con seis ambientes, cuatro cocheras y terminaciones premium alcanza los US$6.500.000 (también disponible en alquiler por US$28.000 mensuales).

El precio de los alquileres

Para los que quieren alquilar en la Alvear Tower, el valor más accesible parte desde los US$3500 por mes, por un departamento de 89 m² en el piso 15, con suite, vestidor, toilette y detalles de primera calidad como pisos de roble americano.

Otra unidad destacada es un semipiso con pileta privada en terraza de 125 m², que suma 425 m² en total y se alquila por US$17.000 mensuales, mientras que el costo de venta está en US$4.800.000.