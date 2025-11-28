Adiós mesas ratonas: el mueble tendencia para 2026

Estos muebles te ofrecen tanto asiento extra como superficie para apoyar objetos cotidianos.

Durante años, las mesas ratonas fueron un clásico infaltable en comedores y salas de estar, pero ahora una nueva opción está ganando cada vez más espacio: los bancos auxiliares, también conocidos como side benches.

Estos muebles destacan por su versatilidad, ya que no solo funcionan como asientos adicionales, sino que también sirven para apoyar objetos, bandejas, libros o incluso plantas. Su diseño alargado y bajo facilita integrarlos sin saturar el ambiente, aportando un toque moderno y relajado.

Sin embargo, aunque los bancos auxiliares son muy prácticos, también presentan algunas limitaciones que conviene tener en cuenta antes de elegirlos como reemplazo definitivo de la mesa ratona.

Consejos para reemplazar tu mesa ratona y sumar el banco auxiliar

Aprovechá su versatilidad al máximo

Colocalo frente al sofá como pieza principal o junto a un costado como complemento. Su diseño alargado es ideal para apoyar libros, una bandeja con bebidas o hasta exhibir unas plantas. Aprovechá que podés correrlo con facilidad si necesitás más espacio.

Elegí el diseño según tu espacio

Para ambientes chicos, un banco bajo y sin respaldo da sensación de amplitud. En livings más grandes, uno con detalles en madera o con algo de textura en el tapizado aporta calidez. Medí bien el largo para que no quede desproporcionado.

Sumá complementos para mayor funcionalidad

Para suplir la falta de una superficie estable, usá una bandeja grande y firme sobre el banco cuando sirvas bebidas calientes. Podés agregar una cesta baja debajo para guardar mantas o revistas, ganando ese almacenamiento extra que tanto se extraña.