Pilotos de F1 expresan sus preocupaciones en una reunión con el organismo rector y los comisarios

Imagen de archivo de una bandera de la FIA antes del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno, en Bakú, Azerbaiyán.

v (Reuters) -Los pilotos de Fórmula Uno discutieron las decisiones de los comisarios y las directrices de penalización en una reunión con el órgano de gobierno en medio de nuevas peticiones para el nombramiento de funcionarios permanentes pagados con más experiencia reciente en las carreras.

La FIA dijo en un comunicado tras la reunión del jueves por la noche en el Gran Premio de Qatar que la discusión fue "franca, abierta y llevada a cabo en un ambiente muy colegial". No se introducirán cambios en las dos últimas rondas de la temporada, añadió.

El debate se centró en las Directrices sobre Normas de Conducción introducidas en 2022, después de que los pilotos pidieron aclaraciones sobre lo que se les permite hacer al adelantar o defenderse en la pista.

Las directrices, que buscan una toma de decisiones coherente por parte de los comisarios que cambian de carrera a carrera y son voluntarios no remunerados, se han actualizado dos veces desde su introducción, de acuerdo con la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA).

La discusión se centró en cinco casos específicos de 23 carreras y cinco sprints en lo que va de temporada, tres de ellos implicando a los actuales aspirantes al título Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

El español Carlos Sainz, director de la GPDA, cuyo equipo Williams anuló con éxito dos puntos de penalización que se le impusieron en agosto, dijo a los periodistas antes de la reunión que había una "división de opiniones" entre los pilotos, los comisarios y la FIA sobre varios incidentes.

Según indicó, hay potencial para hacerlo mejor, ya que "las propias directrices han creado más problemas que soluciones en muchas de las cuestiones que han sucedido este año en la forma en que juzgamos los incidentes".

"Apenas ha habido espacio para incidentes de carrera este año", añadió. "Las directrices no han permitido juzgar los incidentes de carrera como incidentes de carrera porque siempre había un neumático delante o detrás de un retrovisor o un neumático delantero o trasero, digan lo que digan las directrices".

Sainz destacó las ideas presentadas por los jóvenes expilotos que ahora actúan como analistas de televisión y sugirió que tal vez la FIA debería sustituir las directrices por personas capaces de juzgar de forma más coherente a partir de su experiencia personal en las carreras.

"Cuando oigo a esta gente, a estos jóvenes expilotos que hacen análisis, dicen cosas muy sensatas", añadió. "Creo que la mayoría de las veces estas personas no necesitarían directrices. Serían muy honestos y muy precisos a la hora de sacar algunas de las conclusiones que necesitaríamos que sacaran".

Sainz se refirió específicamente a los expilotos Karun Chandhok, Anthony Davidson y Jolyon Palmer.

La Fórmula 1 se ha enfrentado a repetidas peticiones a lo largo de los años de comisarios permanentes, pero quién les pagaría, y cuánto, han sido los puntos de fricción, junto con encontrar a alguien que posea la experiencia y la voluntad de llevar a cabo el papel.

"Es un deporte multimillonario. No deberíamos tener voluntarios con tanto poder en ciertas funciones", dijo a la prensa el piloto de Mercedes George Russell, también director de la GPDA. "Así que alguien tiene que pagar por esta gente".

(Editado en español por Carlos Serrano)