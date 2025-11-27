Hallan muerta a una mujer que se habría arrojado del Puente de la Mujer

Una mujer fue encontrada sin vida luego de presuntamente haberse arrojado al agua en Puerto Madero este jueves por la mañana. Su cuerpo fue intensamente buscado por buzos tácticos, bomberos y policías luego de que testigos denuncien haber visto a alguien saltar del Puente de la Mujer.

A las 6 de la mañana, dos testigos llamaron a las autoridades para advertir que una persona saltó desde el Puente de la Mujer al Dique 3 de Puerto Madero. Desde entonces, agentes de la Policía de la Ciudad y de la Prefectura Naval desplegaron un operativo de rastrillaje con botes para encontrarlo. Dos horas después, efectivos de la Prefectura dieron con el cuerpo de una mujer que correspondería con lo denunciado por los testigos.

Junto al cuerpo de la víctima, fue hallada una camisa, un par de zapatillas y un par de medias, según el parte de la Policía de la Ciudad. El personal de la Comisaría Vecinal 1E fue el primero en acudir al lugar luego de recibir el llamado de un testigo que dijo haber visto a "una persona en el agua". Si bien inicialmente las autoridades buscaban a un hombre, terminaron encontrando a una mujer.

Sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo, un oficial detalló que “la profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros" y remarcó que "no hay corriente porque es un espejo de agua contenido”. Los testimonios recabados por la prensa coinciden en que no habría caído al agua de manera accidental, sino que "se arrojó".

Cómo fue la búsqueda

A las 6.03 de la mañana, dos testigos denunciaron a la Policía porteña haber visto a un hombre arrojarse al agua y comenzó un procedimiento de rescate. Mientras inicialmente buscaban en el Río de la Plata el cuerpo de un hombre joven de entre 25 y 35 años, los efectivos se sorprendieron con otro hallazgo. "El cuerpo sin vida de una mujer que se habría lanzado desde el Puente de la Mujer al Dique 3 en Puerto Madero, fue rescatado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina", dice el mensaje que difundió la Policía de la Ciudad al que accedió El Destape.

Según se informó, el cuerpo fue encontrado "tras un rastrillaje con dos botes y buzos" alrededor de "dos horas después" de comenzada la búsqueda. "Una camisa, un par de zapatillas y un par de medias fueron halladas, presuntamente perteneciente a la víctima", se detalló.