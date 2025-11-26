Incendio en rascacielos residenciales de Hong Kong deja al menos 13 muertos

Gran incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en Tai Po, Hong Kong

26 nov (Reuters) -Al menos 13 personas murieron y un número no determinado de personas quedó atrapado el miércoles después de que un incendio de grandes proporciones arrasó varias torres de un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, informó el Gobierno.

Los bomberos lucharon contra las llamas hasta bien entrada la noche, con un espeso humo negro que salía de las torres de 31 pisos y llamas que iluminaban el cielo nocturno.

El complejo de viviendas Wang Fuk Court, donde se originó el incendio, alberga 2.000 apartamentos residenciales, repartidos en ocho bloques. El Departamento de Servicios de Bomberos dijo a Reuters que aún no tiene una cifra del número de personas que pueden estar todavía dentro de los edificios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

UN BOMBERO ENTRE LOS MUERTOS

Un residente apellidado Wong, de 71 años, rompió a llorar y a sollozar, diciendo que su mujer estaba atrapada dentro de uno de los edificios.

Un bombero apellidado Ho estaba entre los 13 muertos, dijo el director de los Servicios de Bomberos, y más de diez personas han resultado heridas.

Harry Cheung, de 66 años, que vive en el bloque dos de uno de los complejos desde hace más de 40 años, dijo que oyó "un ruido muy fuerte hacia las 14.45 horas" (0645 GMT) y vio cómo se declaraba un incendio en un bloque cercano.

"Inmediatamente volví a recoger mis cosas (...) Ahora mismo no sé ni cómo me siento. Solo pienso dónde voy a dormir esta noche, porque probablemente no podré volver a casa", dijo.

La gente se reunió en una pasarela cercana, mirando con consternación y tomando fotos mientras el humo salía de los edificios, algunos de los cuales estaban revestidos de andamios de bambú, con mensajes en las redes sociales de los residentes diciendo que las unidades habían estado en renovación durante aproximadamente un año.

Los bomberos informaron a las 14:51 que se había declarado un incendio en Wang Fuk Court. A las 18:22 ya se había declarado la alarma número 5, la más alta de la ciudad.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, que se extendieron a siete de los ocho bloques del complejo.

Y.Y. Chan, un residente de 68 años que esperaba fuera de la urbanización, dijo que aunque el incendio de su bloque se había extinguido, "ver los fuegos alrededor sigue haciéndote sentir terrible".

"No es que podamos movernos a ningún sitio (...) solo tenemos que afrontar la realidad".

Con información de Reuters