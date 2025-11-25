Racing sonríe: los 6 jugadores que puede recuperar Gustavo Costas para cuartos de final

Sigue sonriendo Costas, que recupera jugadores en Racing para los cuartos de final.

Racing sigue sonriendo después de eliminar a River Plate, en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Es que el entrenador Gustavo Costas puede llegar a recuperar a casi todos los lesionados a excepción de Elías Torres, el centrodelantero suplente que recién volverá a las canchas a mediados del 2026.

El equipo de Avellaneda se vio muy disminuido frente al de Marcelo Gallardo, ya que no pudo contar con siete futbolistas por diferentes problemas musculares. Sin embargo, salvo el ex Aldosivi de Mar del Plata, se espera que los seis restantes puedan reaparecer mínimamente entre los convocados para chocar en los cuartos de final contra el ganador de Lanús vs. Tigre.

Los 6 jugadores lesionados que puede recuperar Costas en Racing vs. Lanús o Tigre

Nada menos que Marcos Rojo es uno de los que puede llegar a regresar, aunque sea entre los concentrados. El exdefensor de Boca, Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina se repone de un desgarro en el sóleo izquierdo, sufrido frente a Defensa y Justicia el 8 de noviembre pasado. Si bien llegaría con los tiempos muy justos, el duelo ante el "Granate" o el "Matador" será el 30 de noviembre o el 1° de diciembre, por lo que es probable que el zurdo retorne a la nómina. El mismo día se desgarró Luciano Vietto en el sóleo derecho, por lo que está casi en las mismas condiciones que el ex Manchster United.

Vietto, uno de los que puede reaparecer en Racing.

Otro lastimado en el Racing de Costas se llama Ignacio "Nacho" Rodríguez, quien se resintió de un esguince en el tobillo izquierdo hace una semana. Por lo tanto, el carrilero izquierdo suplente tal vez esté disponible para el siguiente cotejo de la "Academia". También es el caso de Matías Zaracho, que ya se empezó a entrenar a la par de sus compañeros luego de la distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha padecida contra Flamengo el 29 de octubre.

Quien quedó al margen inesperadamente versus River fue Facundo Mura, como consecuencia de una sobrecarga en el sóleo izquierdo. Todo indica que una semana le alcanzará para rehabilitarse. Por último, Bruno Zuculini se repone de una molestia en el sóleo izquierdo y será esperado hasta último momento, aunque hay optimismo al respecto.

Racing, a la espera de Lanús o Tigre en los cuartos de final

El equipo de Costas espera por el vencedor del choque entre el "Grana" y el "Matador" en la Fortaleza, que será el miércoles 27 de noviembre del 2025 desde las 21.30. El siguiente cotejo de la "Academia" será probablemente el lunes 1° de diciembre, en un horario a confirmar.