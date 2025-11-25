Video: el agónico gol de Racing para ganarle a River en la última y clasificar a cuartos de final

Video: el agónico gol de Gastón Martirena para la clasificación de Racing ante River.

Racing consiguió un milagro en la última jugada del partido y venció a River Plate en Avellaneda: en tiempo de descuento y cuando parecía que habría tiempo extra, Matías Galarza Fonda cometió un gravísimo error adentro del área, los atacantes de la 'Academia' aprovecharon y Gastón Martirena empujó la pelota sobre la línea para el 3 a 2 definitivo y el festejo desaforado de Gustavo Costas y los hinchas presentes en el Cilindro. De esta manera, se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Lanús y Tigre.

El local comenzó rápidamente arriba en el marcador con un tanto de cabeza de Santiago Solari a los cuatro minutos. Con el correr de los minutos, el cuadro de Núñez se acomodó poco a poco en el partido, aunque recién en el complemento logró contragolpear: en una ráfaga, Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero (ambos habían ingresado desde el banco de suplentes minutos antes) convirtieron a los 62 y 64 para el triunfo parcial de River. A falta de un cuarto de hora para el final, Tomás Fernández empató con un remate dentro del área que se desvió en Lucas Martínez Quarta, lo que descolocó por completo al arquero Franco Armani.

Video: el horror de Galarza Fonda y el gol de 'Maravilla' Martínez para la agónica clasificación de Racing

El resumen del agónico triunfo de Racing ante River

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, a los tres minutos, con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, con un frentazo a la carrera. River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.

A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del guardameta Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño. Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo pero erró el cabezazo. “La Academia” volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el costado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.

El “Millonario” alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, quien puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate. Un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses y se convirtió en el 2-1.

Los ingresos de Subiabre y Quintero renovaron a River, que no logró sostener su ventaja y quedó eliminado.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red. Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.