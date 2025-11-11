Refuerzos Racing 2026: los 2 jugadores extranjeros que quiere Gustavo Costas en el mercado de pases

Gustavo Costas pide refuerzos.

Gustavo Costas dejó claro en el último semestre que algo cambió en Racing. "La vara está más alta", resaltó el entrenador tras quedar afuera en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Más allá de que no se cumplió su profecía de "viajar a Lima" para disputar la final, un hombre de la casa como él conoce bien el sentir del hincha de la "Academia". Y reforzó la idea de no bajar el nivel para lo que viene.

En esa línea, el mandamás del club Diego Milito le ofreció la renovación de su contrato por un año más, pero Costas no le contestó aún. Quiere que su deseo de no elevar la vara permanezca firme. Y uno de las principales cuestionamientos que se le hizo al presidente en este 2025 es la falta de refuerzos que suban el nivel del plantel, que se vio afectado ante la salida de futbolistas claves en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, como Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

Cuáles son los dos jugadores extrajeros que quiere Gustavo Costas

Una de las condiciones que deja bien en claro Costas para continuar en el club es tener refuerzos de calidad para 2026. Y en ese plan aparecen en carpeta dos nombres extranjeros que son del gusto del entrenador. Se trata de los delanteros Isidro Pitta y Ronaldo Martínez. Ambos son paraguayos, con paso por la selección de su país y que ya sonaron en otros mercados de pases, con la idea darle más acompañamiento a Adrián "Maravilla" Martínez.

Ronaldo Martínez, una vieja obsesión de Costas.

Pitta, hoy en Bragantino de Brasil, era pretendido por Costas antes de la llegada de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y sonó años atrás en Independiente, ciando se encontraba en Spottivo Luqueño de Paraguay. Lo mismo ocurrió con Martínez, futbolista de Platense, quien sonó para llegar al conjunto académico para disputar la Copa Libertadores ante la apertura de un cupo, como sucedió en el caso del arribo de Marcos Rojo.

Isidro Pitta, hoy en Bragantino.

Clubes en los que jugaron Isidro Pitta y Ronaldo Martínez

Isidro Pitta

Deportivo Santaní (2018-19)

Sportivo Luqueño (2020)

Club Olimpia (2020)

S. D. Huesca (2021-22)

E. C. Juventude (2022)

Cuiabá E. C. (2023-24)

Red Bull Bragantino (2025-act.)

Ronaldo Martínez

Cerro Porteño (2015-2021)

Deportivo Capiatá (2018)

Central Norte (2019)

The Strongest (2021)

Resistencia (2022)

Platense (2023-act.)

La renovación de Costas

Momentos antes del arranque del partido de Racing frente a Central Córdoba y después de lo que dejó la eliminación de la "Academia" frente a Flamengo, Diego Milito reveló que mantuvo una reunión con el entrenador y su cuerpo técnico para extender su vínculo de cara al próximo año: "Estamos muy contentos, muy conformes. Creemos que este es el camino a seguir", sentenció. Falta el sí de Costas, que se hace esperar en un marco de negociaciones sobre el plantel para competir.