Se acabó Racing: los 9 jugadores que dicen adiós en 2026 y Gustavo Costas toma nota

Gustavo Costas piensa en el futuro de Racing.

Racing se enfrenta frente al desafío de poder sostener su alto nivel en el plano internacional para el próximo año de la mano de Gustavo Costas, quien si bien aún no confirmó su continuidad en la "Academia", todo se encamina a que habrá una temporada más con el DT sentado en el banco de suplentes del club de Avellaneda. Decisión que viene acompañada del respaldo público del mandamás de la institución Diego Milito, que dio a conocer públicamente tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo su intención de tener al entrenador en 2026.

En ese marco, Costas hizo hincapié en la necesidad de "no bajar la vara" en Racing, con lo que implica en materia de conformación de plantel. Y esto es algo que se repite en los hinchas del conjunto de Avellaneda, después de un último mercado de pases en el que la dirigencia no consiguió con algunos de los refuerzos que trajo darle soluciones al técnico en algunos puestos claves, y después de la dolorosa salida de Maximiliano Salas.

Qué jugadores se van de Racing en el mercado de pases de 2026

Gastón Martirena : cuenta con sondeos en Europa y ya pudo partir en el pasado, pero decidió seguir en la "Academia". Si llega una buena oferta, será analizada.

: cuenta con sondeos en Europa y ya pudo partir en el pasado, pero decidió seguir en la "Academia". Si llega una buena oferta, será analizada. Marco Di Césare : perdió lugar ante la baja de su nivel y el surgimiento de algunos nombres destacados, como Nazareno Colombo, a lo que se suma la llegada de Marcos Rojo. Puede irse por una compra o un préstamo.

: perdió lugar ante la baja de su nivel y el surgimiento de algunos nombres destacados, como Nazareno Colombo, a lo que se suma la llegada de Marcos Rojo. Puede irse por una compra o un préstamo. Santiago Quirós : sin lugar para Costas, el juvenil puede irse a préstamo para sumar rodaje en Primera con otra camiseta.

: sin lugar para Costas, el juvenil puede irse a préstamo para sumar rodaje en Primera con otra camiseta. Juan Ignacio Nardoni : una de las grandes figuras de Racing en los últimos dos años. Puede irse por una venta cara y pretenden al menos 12 millones de dólares por su ficha.

: una de las grandes figuras de Racing en los últimos dos años. Puede irse por una venta cara y pretenden al menos 12 millones de dólares por su ficha. Martín Barrios : no tiene continuidad y cómo es uruguayo ocupa cupo de extranjero, por lo que su salida es buscada.

: no tiene continuidad y cómo es uruguayo ocupa cupo de extranjero, por lo que su salida es buscada. Ignacio Rodríguez : "Nacho" no estuvo a la altura como carrilero por la izquierda ni como volante, por lo que también le darán salida.

: "Nacho" no estuvo a la altura como carrilero por la izquierda ni como volante, por lo que también le darán salida. Adrián Balboa : "Rocky" no logró ser titular en el semestre, aunque siempre es una opción de recambio para Costas. Si llega algún delantero más, puede ser cedido a otro club.

: "Rocky" no logró ser titular en el semestre, aunque siempre es una opción de recambio para Costas. Si llega algún delantero más, puede ser cedido a otro club. Adrián "Toto" Fernández : el enganche proveniente de San Telmo llegó como una apuesta, pero no tuvo continuidad. Buscarán cederlo a préstamo para que gane minutos.

: el enganche proveniente de San Telmo llegó como una apuesta, pero no tuvo continuidad. Buscarán cederlo a préstamo para que gane minutos. Ramiro Degregorio: no tiene lugar ante la sobrepoblación de delanteros, por lo que también se puede ir a préstamo.

Juan Ignacio Nardoni, una de las figuras de Racing.

Los 3 jugadores que se quedan sin contrato en Racing: define Costas

Tres futbolistas de gran importancia y renombre en el plantel se quedan sin contrato en diciembre 2025. Se trata de Luciano Vietto, Gabriel Arias y Facundo Mura. En el caso de Vietto, el ex futbolista de Villarreal y Fulham no estuvo a la altura de lo que generó su regreso al club. Es valioso para el grupo. pero es un contrato alto y hasta el momento su continuidad parece dificil en el club.

Gabriel Arias, más afuera que adentro.

En el caso de Arias, fue titular y capitán hasta hace un par de meses, pero la baja de su nivel, sumado al gran presente que vive Facundo Cambeces, hace que no tenga lugar hoy. Es complicado su futuro y dependerá de lo que busque el arquero. En el caso de Mura, pese a no ser titular, siempre fue una valiosa opción de recambio por los dos laterales, por lo que es de los tres el más usado por Costas en el último tiempo.