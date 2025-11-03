Impacto en Racing: Diego Milito le ofreció renovar su contrato a Gustavo Costas

Diego Milito le ofreció la renovación a Gustavo Costas al frente de Racing.

Una noticia sacudió a Racing en la previa de un encuentro importante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero para encaminar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025: Diego Milito reveló que le ofreció a Gustavo Costas renovar su contrato con el club por un año más. El presidente de la 'Academia' contó en la transmisión de TNT Sports, momentos antes del arranque del partido, que el pasado viernes mantuvo una reunión con el entrenador y su cuerpo técnico para extender su vínculo de cara al próximo año: "Estamos muy contentos, muy conformes. Creemos que este es el camino a seguir", sentenció.

De momento, Costas no dio una respuesta definitiva acerca de este ofrecimiento, al tiempo que atraviesa la recta final del certamen local. El anuncio se produce a pocos días de la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo. A pesar de que la dirigencia continúa respaldando al DT con el que el cuadro de Avellaneda volvió a ser campeón a nivel continental tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, el 'Príncipe' también resaltó la importancia de este Clausura, la última vía que tiene el equipo para clasificar a competiciones internacionales en 2026.

Central Córdoba vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El conjunto de De Felippe recibirá al de Costas el lunes 3 de noviembre del 2025 a las 19 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

Noticia en desarrollo...