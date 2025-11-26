Qué autos llegan en 2026 a la Argentina: los más esperados por el público

El Peugeot 3008, uno de los nuevos modelos.

El mercado automotor se lanza con todo para lo que viene y atrapa a su público con nuevas propuestas innovadoras. Con la continuidad del programa de importación sin aranceles para vehículos electrificados, se espera la llegada de más de 50.000 unidades híbridas y eléctricas para el próxima 2026. Por lo cual existirá la posibilidad para quienes gozan de un buen salario de buscarse un buen auto.

La expectativa no solo gira en torno a modelos individuales, sino a un cambio más profundo: una nueva generación de automóviles pensados para combinar tecnología, sustentabilidad y funcionalidad urbana. Una posibilidad que ofrece garantías de encontrar algo bueno en el mercado si se está dispuesto a realizar el esfuerzo, con opciones de distintas marcas y funciones.

Los autos que llegarán a Argentina en 2026

Por un lado llegará el BYD Dolphin Mini y Yuan Pro, que cuenta con motorización 100% eléctrica, con autonomía de hasta 300 km. Su precio es de 18 mil dólares. Tiene pantalla táctil, cámara de retroceso, control de estabilidad. Además, está el Peugeot 3008 híbrido enchufable, con motorización PHEV con autonomía eléctrica de 60 km y líneas futuristas, parrilla sin marco, faros LED.

Además, se encuentra como otro de los modelos que van a arribarel Ford Everest, con motorización diésel biturbo 2.0, tracción 4×4. Y, por otro lado, el Jeep Recon, con motorización 100% eléctrica, con capacidades todoterreno. Su diseño está inspirado en el Wrangler, pero con estilo moderno, mientras que su techo es desmontable, con modos de conducción off-road. Por último, el Chery Tiggo 8 Pro PHEV brinda motor híbrido enchufable con más de 300 CV combinados, un techo panorámico, 6 airbags, asistente de estacionamiento y una autonomía eléctrica de hasta 80 kilómetros.

La lista completa de autos para 2026

Autos híbridos convencionales:

Alfa Romeo Junior

BAIC BJ30 4x2

BMW X1 Mild-Hybrid

Chery Tiggo 7 Mild-Hybrid

Chery Tiggo 4

Dongfeng Aeolus Mage

Fiat 600 Mild-Hybrid

Ford Territory Hybrid

GAC EMKOO híbrido

Haval Jolion Pro

Haval H6

Hyundai Bayón Mild-Hybrid

MINI Countryman

MG 3

MG ZS SUV

Renault Arkana Mild-Hybrid

Suzuki Swift

Autos híbridos enchufables (PHEV)

BYD Song Pro DM-I

BYD King

Changan CS44 Plus

Changan CS55 Plus iDD

Chery Arrizo 8 PHEV

Chevrolet Captiva Plug-in Hybrid

DFSK E5

Enoreve ME5

JAC JS6

Jetour T1

Lynk&Co 06

Shineray SWM

Leapmotor C10

Venucia V DDi

Autos 100% eléctricos (BEV):

BYD Dolphin

BYD Dolphin Mini

BYD Yuan Pro DM-I

BAIC EU5 Plus

Dayun Yuehu

Dayun Yuehu VIP

Geely EX30

Great Wall ORA 03

JAC EV 10

JAC E30X

JMEV EV3

GAC AION ES

Chery EQ1

LynK&Co 02

MG 4

MG ZS

Chevrolet Spark EUV

Shineray SWM

Renault Kwid E-Tech

Venucia VX6

