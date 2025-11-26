Qué autos llegan en 2026 a la Argentina: los más esperados por el público

El mercado automotor se lanza con todo para lo que viene y atrapa a su público con nuevas propuestas innovadoras. Con la continuidad del programa de importación sin aranceles para vehículos electrificados, se espera la llegada de más de 50.000 unidades híbridas y eléctricas para el próxima 2026. Por lo cual existirá la posibilidad para quienes gozan de un buen salario de buscarse un buen auto.
La expectativa no solo gira en torno a modelos individuales, sino a un cambio más profundo: una nueva generación de automóviles pensados para combinar tecnología, sustentabilidad y funcionalidad urbana. Una posibilidad que ofrece garantías de encontrar algo bueno en el mercado si se está dispuesto a realizar el esfuerzo, con opciones de distintas marcas y funciones.
Los autos que llegarán a Argentina en 2026
Por un lado llegará el BYD Dolphin Mini y Yuan Pro, que cuenta con motorización 100% eléctrica, con autonomía de hasta 300 km. Su precio es de 18 mil dólares. Tiene pantalla táctil, cámara de retroceso, control de estabilidad. Además, está el Peugeot 3008 híbrido enchufable, con motorización PHEV con autonomía eléctrica de 60 km y líneas futuristas, parrilla sin marco, faros LED.
Además, se encuentra como otro de los modelos que van a arribarel Ford Everest, con motorización diésel biturbo 2.0, tracción 4×4. Y, por otro lado, el Jeep Recon, con motorización 100% eléctrica, con capacidades todoterreno. Su diseño está inspirado en el Wrangler, pero con estilo moderno, mientras que su techo es desmontable, con modos de conducción off-road. Por último, el Chery Tiggo 8 Pro PHEV brinda motor híbrido enchufable con más de 300 CV combinados, un techo panorámico, 6 airbags, asistente de estacionamiento y una autonomía eléctrica de hasta 80 kilómetros.
La lista completa de autos para 2026
Autos híbridos convencionales:
- Alfa Romeo Junior
- BAIC BJ30 4x2
- BMW X1 Mild-Hybrid
- Chery Tiggo 7 Mild-Hybrid
- Chery Tiggo 4
- Dongfeng Aeolus Mage
- Fiat 600 Mild-Hybrid
- Ford Territory Hybrid
- GAC EMKOO híbrido
- Haval Jolion Pro
- Haval H6
- Hyundai Bayón Mild-Hybrid
- MINI Countryman
- MG 3
- MG ZS SUV
- Renault Arkana Mild-Hybrid
- Suzuki Swift
- Autos híbridos enchufables (PHEV)
- BYD Song Pro DM-I
- BYD King
- Changan CS44 Plus
- Changan CS55 Plus iDD
- Chery Arrizo 8 PHEV
- Chevrolet Captiva Plug-in Hybrid
- DFSK E5
- Enoreve ME5
- JAC JS6
- Jetour T1
- Lynk&Co 06
- Shineray SWM
- Leapmotor C10
- Venucia V DDi
Autos 100% eléctricos (BEV):
- BYD Dolphin
- BYD Dolphin Mini
- BYD Yuan Pro DM-I
- BAIC EU5 Plus
- Dayun Yuehu
- Dayun Yuehu VIP
- Geely EX30
- Great Wall ORA 03
- JAC EV 10
- JAC E30X
- JMEV EV3
- GAC AION ES
- Chery EQ1
- JAC E30X
- LynK&Co 02
- MG 4
- MG ZS
- Chevrolet Spark EUV
- Shineray SWM
- Renault Kwid E-Tech
- Venucia VX6
Autos híbridos enchufables (PHEV)
- BYD Song Pro DM-I
- BYD King
- Changan CS44 Plus
- Changan CS55 Plus iDD
- Chery Arrizo 8 PHEV
- Chevrolet Captiva Plug-in Hybrid
- DFSK E5
- Enoreve ME5
- JAC JS6
- Jetour T1
- Lynk&Co 06
- Shineray SWM
- Leapmotor C10
- Venucia V DDI