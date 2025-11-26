Tiene solo 28 materias y ofrece una amplia salida laboral: la carrera en Facultad de Medicina de la UBA

Las carreras universitarias breves son una herramienta valiosa de la Educación para los jóvenes que buscan insertarse rápidamente en el mundo laboral. En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una gran variedad de opciones para ello y su rápida realización puede ser clave en tiempos de crisis económica.

Una de ellas es la Tecnicatura en Podología Universitaria, que tiene el objetivo de formar profesionales capacitados para la atención del pie sano y patológico, y de brindar actualizaciones para los podólogos que ya tienen trayectoria académica.

Desde la UBA buscan que esta carrera sea el mecanismo por el cual los alumnos se conduzcan ética y profesionalmente, para formar un espíritu crítico y para estar abiertos a incorporar saberes de la ciencia y de la técnica a la práctica de la profesión.

Para qué te habilita el título de Podología de la UBA

Si bien el desarrollo de la profesión se encuentra muy ligado a los deseos y las características de la vida de las personas, la carrera de Podología habilita a los egresados a:

Reconocer los distintos cuadros clínicos referidos a patologías podálicas para su correcta atención y derivación.



para su correcta atención y derivación. Realizar evaluaciones podológicas para compensar trastornos del pie y prevenir discapacidades.



para compensar trastornos del pie y prevenir discapacidades. Reconocer las patologías laborales y deportivas para realizar un diagnostico podológico temprano, realizar su evaluación con el especialista y su tratamiento preventivo o terapéutico.



Realizar estudios complementarios tales como fotopodogramas, radiofotopodogramas, estudio computarizados, etc, para una correcta confección, aplicación y seguimiento de las compensaciones o descargas para las distintas patologías podálicas.



para una correcta confección, aplicación y seguimiento de las compensaciones o descargas para las distintas patologías podálicas. Realizar tratamientos en coordinación con el médico tratante.



Ejercer la docencia en el ámbito de la Podología, en el ámbito público y privado e integrar equipos de investigación.



Cómo está compuesta la carrera de Podología de la UBA

La tecnicatura de Podología de la UBA se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas y está compuesta de 28 asignaturas y 5 electivas que pueden cursarse en tres años.

El programa de la carrera podría dividirse en: