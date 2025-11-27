La FIFA retocó el sorteo del Mundial 2026 pensando en Argentina y España

Los dos equipos podrían cruzarse dos veces en el 2026

A falta de casi una semana para que se conozcan los grupos del Mundial 2026, la FIFA hizo un importante retoque en la forma en la que la Selección Argentina y España quedarán colocadas. Una decisión que también afecta a otras selecciones y que se encuentra pensada en generar una edición del certamen con un mayor atractivo una vez que deje atrás los partidos correspondientes de la fase de grupos.

Todavía quedan seis cupos que se encuentran indefinidos, debido a que restan las clasificaciones de cuatro selecciones que se desempeñan bajo la tutela de la UEFA y dos restantes que ingresaran por medio del repechaje internacional. Una instancia que se va a desarrollar a modo de campeonato en la ventana de marzo y que tendrá como sede a México con las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

El sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en Estados Unidos

Sin embargo, esto no le impide a la FIFA poder organizar el sorteo del Mundial y tomar una medida más que llamativa. "De este modo se garantizará que, si se adjudican sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor clasificadas no se enfrenten antes de la final”, expresa el informe que respaldada la decisión. En el mismo se informó que Argentina y España quedarán colocadas de manera tal que, si terminan primeras en sus zonas, sólo puedan llegar a cruzarse en la instancia final.

Lo mismo aplicará para los seleccionados de Francia e Inglaterra que nada más podrán medir sus fuerzas en caso de que lleguen al último partido del campeonato que se encuentra pactado para el 19 de julio del 2026 en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos. Una medida que de cierta manera busca asegurar dos encuentros de gran convocatoria y así disminuir la presencia de ciertas sorpresas inesperadas en instancias claves.

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026

La FIFA señaló que el sorteo del Mundial 2026 se va a llevar a cabo el próximo viernes 5 de diciembre del 2025 en Washington D. C. y que comenzará a las 13 horas de Argentina.

Así quedaron los bombos

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Los repechajes de Europa

Se trata de una instancia en la que participan 16 equipos que fueron divididos en cuatro zonas de la misma cantidad de participantes en las que habrá partidos de semifinal y final para definir a los cuatro clasificados que restan de la UEFA.

A: Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia.

Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia. B: Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania.

Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania. C: Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo.

Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo. D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda.

El repechaje internacional

Se trata de un pequeño certamen que se encuentra compuesto por seis equipos que fueron divididos en dos zonas y cada una de ellas tiene a un integrantes clasificado a la final de manera automática debido a su posición en el ranking FIFA de noviembre.