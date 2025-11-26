Por qué se separa Miranda!: qué pasa entre Ale Sergi y Juliana Gattas

Tras llenar dos estadios Ferro el fin de semana, Miranda! sorprendió al público con la noticia de que el show del 20 de diciembre de 2025 será el último hasta 2027. En medio de las especulaciones sobre qué pasará el próximo año, el periodista Ángel De Brito salió a confirmar que el dúo se separa.

Al finalizar el show al público le llamó la atención que un mensaje en las pantallas decía: “20 de diciembre, último show hasta 2027”. La frase abrió el debate sobre la separación o pausa de Ale Sergi y Juliana Gattas lo que sorprende, ya que el dúo se encuentra en un gran momento con giras agotadas y gran reconocimiento a nivel internacional.

El mensaje en las pantallas decía que el 20 de diciembre será le último show hasta 2027

De acuerdo a Ángel de Brito la información se habría filtrado "Salió ayer así medio por el costadito (por el mensaje en las pantallas), cuando lo vieron corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró que el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, señaló el conductor en su programa de streaming Bondi.

Por qué se separaría Miranda!: los motivos

Si bien los cantantes de éxitos como “Don” y “Perfecta” no confirmaron su separación, el periodista Ángel de Brito barajó dos razones sobre el eventual distanciamiento de Miranda!. Consideró que podría tratarse de una separación para que los artistas se enfoquen en sus proyectos solistas o deberse a un conflicto interno. “La versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”, aseguró De Brito.

En ese sentido, sumó que él estuvo presente el show en el Estadio Ferro y que notó el clima tenso: "Juliana estaba como de muy mal humor, evidentemente fallaba algo que le molestaba". "Los Miranda! no hablaron en toda la noche con el público. La verdad, una decepción", criticó De Brito.