Ángel de Brito confirmó la peor noticia sobre el dúo Miranda: "Está".

El mundo del pop argentino está en shock. Ángel de Brito soltó una bomba inesperada en su programa de Bondi Live sobre el dúo pop Miranda!. Qué dijo De Brito en vivo.

En su programa, De Brito confirmó la separación del dúo Miranda!. Según el periodista, la información ya "está confirmada" y se filtró un dato clave: no tocarán durante todo el año que viene. Además, De Brito reveló detalles de la tensa interna entre Ale Sergi y Juliana Gattas que detonó la ruptura "hasta 2027".

El conductor mostró al aire la prueba definitiva de la separación: una imagen promocional que se filtró "por el costadito" y que luego intentaron ocultar. El flyer anunciaba el show del 20 de diciembre como el "Último show hasta 2027". "Ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar", explicó De Brito, aclarando que, en principio, "anunciaron la vuelta para el 2027".

Más allá de la pausa musical, Ángel de Brito profundizó en las razones humanas detrás del impasse. Según su información, la convivencia artística entre los líderes de la banda llegó a un punto límite. "La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana", lanzó sin vueltas. El periodista marcó las diferencias de personalidad que erosionaron el vínculo: "Él es súper prolijo, súper con todo, y ella es más volada, está en otra sintonía".

Qué dijo De Brito sobre el show de Miranda!

De Brito contó que asistió al último recital de la banda y aseguró que notó el clima enrarecido. "Juliana estaba como de muy mal humor, evidentemente fallaba algo que le molestaba", relató. "Los Miranda! no hablaron en toda la noche con el público", aseguró De Brito, quien agregó: "La verdad, una decepción".