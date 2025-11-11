Ángel de Brito anunció en qué canal estará LAM en 2026: "Les quiero confirmar"

Ángel de Brito habló sobre el futuro de LAM.

En medio de una emisión cargada de risas, chicanas y complicidad entre las panelistas, Ángel de Brito lanzó una bomba televisiva en pleno aire de LAM. Fiel a su estilo directo y con una sonrisa cómplice, el periodista tomó la palabra y anunció: “Les cuento que en el 2026 vamos a seguir en América”, generando la euforia inmediata de sus angelitas.

Con su característico humor ácido, De Brito bromeó sobre los rumores que suelen circular cada fin de año respecto al futuro del programa y decidió anticiparse: “Antes de que algún periodista sin códigos lo diga, lo voy a decir yo. 2026 y 2027 continuamos de 20 a 22 en América, como corresponde, que es nuestro horario”.

La noticia fue recibida con aplausos y gestos de alegría en el estudio. “Luchamos tanto por este horario y lo conseguimos. Y rendimos. Lo pidieron. No chocamos la Ferrari”, agregó entre risas, visiblemente contento por haber renovado contrato por dos años más con el canal. De esta forma, LAM —que desde su llegada a América en 2022 se consolidó como uno de los programas más vistos del prime time— seguirá al aire al menos hasta 2027.

Ángel de Brito blanqueó cómo sigue su vínculo con Yanina Latorre, que se va de LAM

La salida de Yanina Latorre fue otro de los temas que revolucionó al mundo del espectáculo. Después de más de una década acompañando a De Brito, la panelista confirmó que se despedirá del ciclo a fin de año y no será parte del programa en 2026. Fiel a su estilo, Yanina explicó los motivos detrás de su decisión. “Tengo tres trabajos y los tiempos ya no me dan. Además, como Sálvese Quien Pueda, el programa que hago antes, termina justo antes de LAM, suelo llegar unos 20 minutos tarde, y no me parece correcto”, señaló.