Ángel de Brito se enojó en vivo y se la pudrió a Wanda Nara: "No tiene".

El periodista de espectáculos Ángel de Brito no se guardó nada y dijo lo que pensaba sobre la conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara, a quien le lanzó una dura crítica.

En diálogo con Mediodía bien arriba, De Brito consideró que, entre Wanda Nara y Telefe, siempre ganan los canales, pero opinó: "A Wanda le sirve porque le da un prestigio que no tiene, ser conductora de Telefe".

"De hecho, trabajó muy poco Wanda en su vida en el medio. Es más famosa por otras cosas que por el trabajo", añadió el conductor de LAM.

Por qué a Ángel de Brito no le gusta Masterchef Celebrity

Además, Ángel de Brito explicó por qué no le gusta el reality de cocina, que lidera el rating en la franja horaria. "A mí no me divierte, no por Wanda ni por este año en particular. No es un programa entretenido", opinó De Brito, quien no tuvo filtros en sus declaraciones.

"Me gusta que esté Wanda, me gusta que le hayan armado el circo alrededor de ella, me encanta que esté Maxi López y se tiren cositas", siguió y agregó: "Me gusta Ventura, me gusta que está Roccasalvo. Me parece que son condimentos más mediáticos para un programa que a mí me resulta aburrido de siempre, no este en particular. No me gustan los de cocina".