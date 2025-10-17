Filtraron una conversación privada entre Ángel de Brito y Yanina Latorre: "Me parece que es momento"

Filtraron los detalles de una conversación entre Ángel de Brito y Yanina Latorre: "A principio de año".

Se conocieron detalles de la conversación que Ángel de Brito tuvo con Yanina Latorre a principio de año. Qué se supo ahora, cuando la conductora de Sálvese quien Pueda anunció que dejará LAM.

En Ángel Responde, programa que sale por Bondi Live, Ángel de Brito leyó una pregunta de un seguidor, que le dijo: "¿Vos le sugeriste a Yanina salir de LAM o salió de ella? Se la vio afectada". Allí, De Brito aseguró que la panelista "tenía otro problema de su vida", ya que los que están "en la tele" tienen problemas que no tiene que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas".

Luego, el periodista y conductor de LAM contó: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".

"Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada", añadió.

Qué dijo Yanina Latorre sobre su salida de LAM

Hace unos días, Latorre se hizo eco de un mensaje que aseguraba que dejaría el programa y, en su cuenta de X, expresó: "Lo dijimos mil veces en LAM, que hasta diciembre me quedaba. Es un proceso natural, como cuando Ángel se fue de DDM y ya tenia LAM. Ninguna primicia".