Yanina Latorre dejaría LAM en el 2026.

Una verdadera bomba sacudió el mundo del espectáculo cuando Yanina Latorre anunció su decisión de dejar LAM. La panelista, una de las más emblemáticas del ciclo, explicó que su salida se debe a la falta de tiempo para compatibilizar su programa de radio con el envío televisivo. “Llego veinte minutos tarde después de mi programa, falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía. No termina siendo prolijo”, admitió la periodista al confirmar que se despedirá del programa en los próximos meses.

Si bien Yanina continuará en pantalla hasta fin de año, su salida marcará el cierre de una etapa. La comunicadora aseguró que la decisión está tomada y que, en 2026, planea enfocarse por completo en sus proyectos como conductora, tanto en radio como en televisión. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, remarcó frente a los micrófonos de El Observador 107.9.

Respecto a quién podría ocupar su silla, Latorre fue contundente: “Podría ser Mariana Brey”, deslizó en diálogo con sus compañeros, dejando abierta la posibilidad de que la periodista —que ya fue parte del panel en años anteriores— retome su lugar en el programa. Desde la producción de LAM aún no lo confirmaron oficialmente, pero su nombre suena fuerte entre los candidatos.

Por qué Yanina Latorre deja LAM luego de 10 años

Aunque la noticia tomó por sorpresa al público, la decisión se venía gestando desde hace meses. “No puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde”, explicó Yanina. La rutina diaria entre su ciclo Yanina 107.9 y la televisión volvió imposible sostener ambos compromisos. “Hay cansancio, pero sobre todo una decisión concreta: no se puede estar en dos lugares a la vez”, resumió.