Horóscopo de Mhoni Vidente para la segunda semana de enero 2026: las predicciones para cada signo

Comenzó el 2026 y la reconocida pitonisa Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 5 al 9 de enero y adelantó cuál es el propósito de este año para cada signo. Qué depara el horóscopo y en qué deberían estar atentos.

Predicciones de Mhoni Vidente para los primeros días de enero y el resto del año

Mhoni Vidente compartió un nuevo video de YouTube en el que sacó una carta para cada signo y reveló que vendrá para ellos esta semana y durante todo el 2026. Cuáles son las predicciones respecto al dinero, el amor, el trabajo y la salud.

Aries

Este signo se posicionará con determinación total en el ahorro y el patrimonio, con posibilidades de cambios de casa o país. Bajo la carta del Sol, será un signo clave en negocios y política, con golpes de suerte en la lotería y el jueves como su mejor día. Su propósito principal es alcanzar la infinita abundancia y riqueza, aunque debe cuidar su salud de problemas respiratorios y virus.

Números de la suerte: 05, 23 y 27.

Tauro

Con la carta del Loco, Tauro vivirá un año de crecimiento profesional y estabilidad amorosa, incluyendo propuestas de matrimonio. Es fundamental que controle su punto débil, el estómago, y aprenda a quererse más para comer mejor. Su propósito para 2026 es dedicarse tiempo para sí mismo y para decidir, cerrando ciclos del pasado para ser feliz. Esta semana tiene que empezar a reflexionar cómo se ve este año y qué quiere.

Números de la suerte: 13, 40 y 47.

Géminis

Este signo verá la formación de un patrimonio y estabilidad en el amor, con posibilidades de embarazo. Bajo la carta de la Torre, Géminis será un pilar en su hogar y trabajo, debiendo controlar su carácter y pensamientos negativos para progresar. Su propósito es la justicia, el ahorro y el progreso, cuidándose de migrañas y problemas nerviosos.

Números de la suerte: 15, 16 y 72.

Mhoni Vidente también adelantó que le deparará el año para cada signo

Cáncer

La Rueda de la Fortuna indica que Cáncer debe mantenerse en sintonía positiva y considerar tener un negocio propio durante esta semana. Es un año para reinventarse, pero también para cuidarse de envidias y energías negativas, por lo que su propósito es protegerse siempre. En la salud, debe vigilar las hormonas, la tiroides y la salud mental.

Números de la suerte: 17, 24 y 25.

Leo

Encontrará soluciones a sus problemas y mucha estabilidad económica a través de viajes y cambios de look. La carta del Ermitaño le sugiere buscar la luz y controlar sus impulsos, especialmente en la alimentación. Su propósito es fortalecer su fuerza espiritual para tomar decisiones determinantes y avanzar con éxito.

Números de la suerte: 06, 10 y 45.

Virgo

Bajo la carta del Juicio, Virgo resolverá asuntos legales, migratorios o de divorcio este año. Tendrá un espíritu vagabundo con muchos amores y deberá enfocarse en su crecimiento mediante el aprendizaje de idiomas. Su propósito fundamental es la libertad, quitándose cargas de personas o situaciones del pasado para ser soberano de su vida.

Números de la suerte: 14, 20 y 56.

Libra

Contará con la protección del Arcángel Miguel para crecer laboralmente hacia puestos de gerencia o dirección. Es un año para decir la verdad y cuidar la salud de los pies y rodillas,. Su propósito para 2026 es viajar y conocer nuevos lugares, manteniendo la determinación de no rendirse ante los obstáculos.

Números de la suerte: 08, 32 y 66.

Escorpio

La carta de los Amantes anuncia un año para acostumbrarse a ser feliz y saludable, dejando atrás el drama. Este signo vivirá cambios fugaces pero con logros económicos, aunque debe cuidar su sistema digestivo de los nervios. Su propósito es seguir el camino correcto, siendo constante en sus objetivos de trabajo y estudio hasta terminarlos.

Números de la suerte: 22, 34 y 63.

Además, la pitonisa dio una serie de advertencias respecto a en qué debería cuidarse cada signo

Sagitario

Este signo tendrá un año de fuerte determinación y muchos viajes por trabajo o placer. Es vital que realice una depuración de personas tóxicas y cuide su salud, especialmente la garganta y la tiroides. Su propósito para el 2026 es el liderazgo, enfocándose en cargos de poder y en tener una casa propia y estable.

Números de la suerte: 03, 09 y 65.

Capricornio

Comienza el año con la carta del As de Oros, lo que augura abundancia y brillo económico. Debe ser prudente, no platicar sus proyectos y cuidar su fisionomía, especialmente los dientes y la piel, durmiendo mejor. Su propósito es la enseñanza, la estabilidad y la nutrición, buscando conocimientos constantes para detonar su buena suerte.

Números de la suerte: 04, 37 y 39.

Acuario

Este signo dominará el año con la carta del As de Bastos, lo que le otorga poder y crecimiento. Todo lo que toque se convertirá en oro, pero deberá enfrentar pérdidas de relaciones o trabajos que ya no servían para ganar madurez. Su propósito es la sanación de cuerpo, alma y espíritu, buscando metas cortas y claras para mantener su fuerza.

Números de la suerte: 11, 29 y 66.

Piscis

Tendrá un año de triunfos laborales y éxito económico, incluso en la lotería, bajo la carta del Carruaje. Es un tiempo para dejar atrás miedos y complejos, cuidando su alimentación y evitando el exceso de azúcar. Su propósito es dejar pasar, no encapricharse con situaciones o personas negativas y confiar en su guía espiritual para alcanzar la gloria.