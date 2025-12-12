Una por una, las predicciones más temidas de Mhoni Vidente del 2025 que se cumplieron.

Durante el 2025, Mhoni Vidente fue compartiendo semana a semana sus predicciones. La pitonisa es una de las más famosas de Latinoamérica, y es que sus augurios tienden a cumplirse. En este sentido, te traemos un repaso por las diferentes predicciones que hizo y se cumplieron.

Predicciones de Mhoni Vidente del 2025 que se cumplieron

Mhoni Vidente predijo una serie de catástrofes.

La muerte del Papa Francisco y la elección del nuevo pontífice

Una de las predicciones más duras de Mhoni Vidente que se cumplió fue la muerte del Papa Francisco. La pitonisa había dicho en su momento: "Están buscando los días claves de la Semana Santa, los días claves de Pascua…están buscando esto, porque yo no le veo mucha recuperación…Puede ser el 13 de abril el fallecimiento del Padre, o si no el 20 o 21 de abrí". Pero eso no es todo, sino que la misma acertó en la elección del nuevo pontífice: "Los pueblos que serán elegidos por el espíritu santo otra vez Roma, Italia, México, y completamente los descendientes de los latinos... no hay para donde hacerse la profecía está hecha".

Sismos e inundaciones

El 28 de febrero cuando dos sismos de 5.5 grados sacudieron México y, tan solo cinco días antes, Mhoni Vidente había dicho: "Esta alineación de planetas nos va a dar a entender otra vez sismos, otra vez empiezan a moverse las energías en todos lados y en todas partes y que se visualiza en México, Michoacán o Guerrero", dicho y hecho, ya que uno de los sismos tuvo lugar en Guerrero. La pitonisa no se detuvo allí, sino que predijo el sismo de magnitud de 5.9 grados con epicentro en Tlacolula, Oaxaca, y las inundaciones que azotaron México, sobre todo, Veracruz.

Fallecimiento de Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele

Tan solo unos días antes de que mueran Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele, Mhoni Vidente dijo: "Veo una tragedia muy fuerte, no una, tres... Lamentablemente esta tragedia va a ser de dos mujeres y un hombre. Dos de ellas se vienen muriendo por culpa de la edad y por enfermedad, y el hombre es joven".

Con el 2026 en puerta, la pitonisa se prepara para comenzar a compartir sus predicciones. Será cuestión de tiempo para escuchar qué nos depara en el futuro y si efectivamente se cumplen los augurios de Mhoni Vidente.