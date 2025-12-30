Quién gana el Mundial 2026 según Mhoni Vidente: las predicciones

Mhoni Vidente dio sus vaticinios para la próxima Copa del Mundo.

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga internacional con una voz que es respetada en todo el mundo por los creyentes de las cartas astrales. La mujer había vaticinado este año la muerte del papa Francisco en el 2025 y cuando anticipa que algo puede ocurrir, todos prestan atención. Y los temas que aborda son de los más diversos, desde horóscopo hasta el futuro de políticos de algunos países.

Esta vez su tema abordado fue la Copa del Mundo que se jugará este 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Una cita histórica que tendrá por primera vez 48 equipos presentes, distribuidos en 12 zonas. Y en donde ya se abren especulaciones con respecto a quien puede ser el próximo campeón, en función de que selecciones llegan mejor al certamen y cuáles cuentan con mejores futbolistas.

Quién gana el Mundial 2026 según Mhoni Vidente

La astróloga cubana no quiso jugársela por un solo equipo y dio tres candidatos para la próxima Copa del Mundo. "Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el próximo Mundial", aseguró la mujer, sin inclinarse de manera definitiva por ninguna de estas tres selecciones en particular, que no serían ninguna sorpresa si hablamos de que pueden ser campeonas, dado que cuentan con grandes futbolistas.

En el caso de España, viene de ser campeón de la Eurocopa y cuenta con jugadores de renombre, entre quienes se destaca Lamine Yamal, mientras que también cuenta con una gran camada de jugadores jóvenes, algo que quedó demostrado al ser también último campeón olímpico. Para Portugal hablar de candidatura tampoco suena raro dado que tiene jugadores de élite en varios de los mejores equipos del mundo, aunque hay que resaltar que de las tres selecciones nombradas es la única que nunca jugó una final del mundo, ni mucho menos salió campeón.

Felicidades España, próxima campeona del mundo en los pronósticos.

Y Argentina vuelve a estar entre los candidatos no solo por ser el último campeón del mundo, sino también por presente. Es que después de conseguir el torneo más importante de todos esta selección no se relajó y fue por más, algo que quedó reflejado en el nivel demostrado en algunos partidos y que fue campeón de la Copa América 2024. Solo dos equipos lograron ser bicampeones de esta copa (Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962), pero el sueño está más presente que nunca.

Las dos posibles sorpresas del Mundial 2026, según Mhoni Vidente

Mhoni se guardó un par de cartas para referirse a los equipos que, aunque no están para campeón, pueden llegar a ser grandes protagonistas de la próxima Copa del Mundo. Y mencionó a México y Ecuador. En el caso de la primera, una selección local que busca poder atravesar el muro de los octavos de final (algo que no consigue desde 1986), mientras que Ecuador buscará dar el batacazo con una camada histórica de buenos futbolistas, encabezados por Moisés Caicedo, William Pacho y Kendry Páez.