Las 3 medidas de la FIFA en el Mundial 2026 para combatir el calor intenso

El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

El Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 dejó mal posicionada a la FIFA, que recibió numerosas críticas por no haber medido el impacto que el clima podría tener en los jugadores y el público. De hecho, el calor extremo de mediados de año en terreno norteamericano fue considerado como el “límite de la adaptación humana al calor” en un informe publicado por Football for Future, lo que puso en jaque a la entidad.

De ahí que la organización del Mundial 2026 tenga una serie de preparativos especial para evitar que la historia vuelva a repetirse, sobre todo con la importancia que tiene la Copa del Mundo como evento a nivel de selecciones. Recientemente, la FIFA dio a conocer las tres medidas más importantes que se tomaron para combatir el calor extremo de los Estados Unidos, uno de los tres países organizadores junto a México y Canadá.

En primer lugar, lo más evidente es la implementación de pausas de hidratación obligatorias en ambos tiempos, sobre todo cuando la temperatura supere ciertos umbrales. Si bien esta práctica ya lleva algunos años en las competencias oficiales de la FIFA con los 30 minutos como período escogido para la pausa, esta vez habría una mayor exigencia en su cumplimento para proteger la salud de los jugadores.

Por otro lado, se piensa en el uso de protocolos de evaluación térmica antes de cada compromiso mediante la utilización de un índice de estrés por calor (WBGT) para determinar si el partido debe jugarse o no. De la mano de lo anterior, la FIFA incluyó un tercer aspecto, la flexibilidad para modificar los horarios de los partidos a horarios nocturnos o menos calurosos si es requerido.

Además de esto, se sabe que algunos estadios contarán con ventiladores de gran tamaño para refrescar el recinto. A pesar de todo esto, el gremio de jugadores (FIFPro) pidió una medida extra, que se asegure que podrán reprogramarse los encuentros en el acotado calendario que tiene un torneo como un Mundial, que tendrá más de cien partidos en apenas un mes.

Los grupos del Mundial 2026