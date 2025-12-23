Mundial 2026: la decisión de Argelia de cara a su debut con la Selección Argentina

Argelia será el primer rival de Argentina en el Mundial.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 realizado hace unas semanas en Washington DC dejó a la Selección Argentina como cabeza de serie del Grupo J, donde también se encuentran Argelia, Austria y Jordania. Tras el sorteo, se supo que el conjunto nacional debutará el 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas contra los argelinos, que llegó a los cuartos de final de la Copa Árabe de la FIFA.

“Los guerreros del desierto” habían caído por penales ante Emiratos Árabes, pero apenas tuvieron tiempo para descansar, ya que este miércoles jugarán contra Sudán en su debut en la Copa Africana de Naciones. En este contexto, la Federación Argelina de Fútbol tomó una decisión clave en cuanto a su indumentaria pensando en su futura participación en la Copa del Mundo y, específicamente, de su duelo con el equipo de Lionel Scaloni.

Y es que la “Albiceleste” figura como local para su debut en Kansas, lo que impide a Argelia vestirse con su camiseta blanca titular y la obliga a utilizar la camiseta alternativa. De acuerdo con el sitio Argelia Football, el conjunto africano se guardará su nueva casaca verde específicamente para enfrentar a los campeones del mundo, incluso si le tocase usar los colores alternativos dentro de su participación en la Copa Africana que se desarrolla en Marruecos.

Producida bajo la marca de Adidas, la camiseta titular que Argelia usará en el Mundial 2026 fue estrenada en la Copa Árabe y la seguirá usando en la Copa Africana, pero no sucederá lo mismo con la suplente. Según la información publicada por el medio citado, los argelinos usarían la versión anterior de su casaca alternativa en caso de que sea necesario, algo que no sucederá al menos en la fase de grupos.

Además de Sudán, los argelinos enfrentarán a Burkina Faso y Guinea Ecuatorial en el Grupo E, siempre con su camiseta titular. Ahora bien, en caso de pasar la primera fase, Argelia podría encontrarse selecciones como Senegal, Costa de Marfil o Camerún en octavos de final, lo que haría posible que deba usar su casaca suplente, sobre todo si se cruza con los senegaleses.

Así es la actual camiseta suplente de Argelia.

El partido clave de Argentina en 2026

Así como los argelinos estarán ocupados con la competencia africana que terminará en la segunda mitad de enero, el equipo de Lionel Scaloni también tendrá un importante duelo con España el próximo 27 de marzo en Lusail. La nueva edición de la Finalissima no solo será crucial por el título en juego, sino también por la inyección de confianza que puede resultar de una victoria, tal como sucedió con Italia en la previa a Qatar 2022.