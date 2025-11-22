Mercurio retrógrado: el ritual para inmunizarse de las malas energías de Mhoni Vidente.

Mercurio volvió a ponerse retrógrado y encima, en plena era de Escorpio; una combinación que, según la astrología, potencia tensiones, enredos emocionales y una sensación general de “energías pesadas” que se hacen presentes en la vida cotidiana. Para muchas personas, este período se siente como un torbellino donde los vínculos se vuelven más sensibles, la comunicación se complica y los pensamientos parecen dar vueltas sin rumbo.

En este sentido, Mhoni Vidente tiene un ritual sencillo para “inmunizarse”.

Cómo es el ritual y cómo hacerlo

El ritual de Mhoni Vidente para inmunizarse de Mercurio retrógrado no requiere elementos complicados ni conocimientos previos, sino la disposición de dedicar unos minutos a uno mismo.

Mhoni Vidente compartió un ritual para hacerle frente a Mercurio retrógrado.

Para comenzar, la astróloga recomienda preparar un pequeño altar personal. Para eso, se necesita de una vela blanca encendida, un vaso con agua y un incienso de sándalo. Estos elementos funcionan como anclajes sensoriales que ayudan a crear una atmósfera tranquila. La vela representa la claridad, el agua la limpieza emocional y el sándalo la purificación.

El siguiente paso es escribir en un papel todo aquello de lo que se desea desprenderse durante este Mercurio retrógrado. Pueden ser discusiones que todavía pesan, ideas que no avanzan, proyectos frenados o pensamientos que se repiten sin sentido. Ese papel se coloca debajo de la vela, mientras se realiza una breve meditación en silencio. El gesto funciona como un acto simbólico de liberación, donde la persona observa su propia energía y le da un cierre interno a lo que ya no necesita.

Más que un ritual esotérico, Mhoni explica que es un ejercicio de bienestar emocional. En este sentido, la astróloga propone una mirada distinta sobre este período astral. En lugar de temerle, convierte a Mercurio retrógrado en un aliado, un ciclo propicio para soltar, reorganizar y volver a conectar con la propia intuición.

Así que, ya sabés, si sentís que Mercurio retrógrado está encima tuyo y tu cabeza es un verdadero desorden, podés dedicarle unos minutos a tu bienestar con este sencillo ritual. Lo fundamental es conocer las energías que tenemos disponibles y con ellas tratar de trabajar nuestro día a día, con el fin de tener un presente y futuro lo más equilibrado posible.