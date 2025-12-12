Cuándo cobran empleados públicos el aguinaldo de diciembre 2025 en cada provincia de Argentina

Aguinaldo: el pago de los empleados públicos

Durante diciembre de 2025, los empleados del sector público provincial y el resto de los trabajadores en relación de dependencia perciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este ingreso equivale al 50% del salario mensual más alto cobrado en el semestre julio-diciembre.

La normativa nacional establece que el aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre, aunque contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, lo que habilita a realizar el pago hasta el 24 de diciembre de 2025.

En ese marco, varias provincias ya confirmaron su cronograma de pago, mientras que otras aún se encuentran definiendo la fecha.

Provincias con fecha confirmada

Catamarca: sábado 20 de diciembre.

Chaco: lunes 15 de diciembre (empleados municipales de Resistencia).

Córdoba: lunes 22 de diciembre.

Entre Ríos: sábado 20 de diciembre.

Jujuy: entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

La Pampa: martes 23 de diciembre.

La Rioja: entre el jueves 18 y el martes 23 de diciembre.

Neuquén: jueves 18 de diciembre.

Misiones: sábado 20 de diciembre.

Río Negro: entre el lunes 19 y el viernes 20 de diciembre.

Salta: martes 16 de diciembre.

San Juan: sábado 20 de diciembre.

San Luis: viernes 19 de diciembre.

Tucumán: entre el miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre.

Aguinaldo: cuándo se paga en diciembre

Aguinaldo: provincias que aún no informaron la fecha

En Buenos Aires, por el momento no se comunicó el día de pago del aguinaldo. Desde UPCNBA, su secretaria general Fabiola Mosquera solicitó que se realicen los esfuerzos necesarios para cumplir con el pago en tiempo y forma.

Tampoco confirmaron cronograma las provincias de Chubut, Corrientes, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que se espera anuncien el pago en los próximos días a través de canales oficiales.

Cómo calcular el aguinaldo paso por paso

Paso 1: identificar el mejor sueldo del semestre

Para el aguinaldo de diciembre 2025 se toma como referencia el salario más alto percibido entre julio y diciembre. No se utiliza el promedio, sino el mes con mayor ingreso bruto.

En ese monto se incluyen:

Horas extra.

Comisiones.

Adicionales por convenio.

Sumas no remunerativas.

Si el trabajador no completó todos los meses entre julio y diciembre, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. El cálculo se ajusta automáticamente en la liquidación y no requiere que el empleado realice ningún trámite adicional. Si la relación laboral comenzó o finalizó en el transcurso del semestre, el empleador debe abonar el aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En estos casos, se aplica una fórmula sencilla para calcular el monto correspondiente.

Paso 2: calcular el 50%

Una vez identificado el mejor sueldo bruto del semestre, se debe dividir ese monto por dos. Ese resultado representa el medio aguinaldo bruto.

Aguinaldo: cuánto cobran los empleados públicos

Paso 3: aplicar los descuentos

Sobre ese valor se aplican los descuentos habituales:

Jubilación.

Obra social.

Aportes sindicales (si correspondiera).

Así se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto final que se cobra “en mano”. El aguinaldo no se calcula sobre el sueldo de diciembre, salvo que ese mes haya sido el de mayor ingreso del semestre. Por eso, quienes hayan recibido aumentos, bonos, sumas fijas o adicionales en meses previos deben tomar ese mes como referencia para no subestimar el cálculo.