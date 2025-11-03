Horóscopo de Mhoni Vidente para noviembre 2025: las predicciones para cada signo

Comenzó noviembre y la reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones mensuales para todos los signos del zodiaco. La pitonisa adelantó que el anteúltimo mes del año es considerado el "cabalístico de Dios" por lo que atraerá buena fortuna.

Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para todos los signos en noviembre 2025

En un video que posteó en su cuenta oficial de YouTube, la astróloga reconocida a nivel mundial por sus predicciones acertadas compartió sus lecturas para cada signo del zodíaco y adelantó qué se puede esperar en este mes 11.

Aries

Las cartas del tarot auguraron para los regidos por este signo que "va a ser un mes de brillar y de salir de viaje". De acuerdo a Mhoni llegarán cambios de trabajo, contratos que ofrecen mayores ingresos, compras importantes o el inicio de un negocio propio. Es momento de consolidar un crecimiento personal.

La gran recomendación para los arianos es que vuelvan a estudiar, hagan ejercicio, resuelvan pagos pendientes y que inviertan su dinero. Además, que se mantengan positivos, ya que suelen atraer lo que manifiestan. Además, señaló que buscará un amor del pasado solo para quitarles su estabilidad. "Cierren ese vínculo y aléjense de esa gente tóxica", recomendó.

Tauro

A Tauro le salió la carta de El Ermitaño, lo que significa que debe salir del lugar retraído donde estaba y que se reinventará. Tendrá más fuerza en cuestiones laborales y su pensamiento será determinante para ser feliz y alcanzar el triunfo en todo lo que hagan. La astróloga adelantó que estarán tramitando papelería del extranjero o permisos de migración. Le vienen muchos retos para volver a estudiar o le ofrecerán dar clases. Es momento de tener dos trabajos o un negocio extra.

Además, los taurinos tendrán una sorpresa económica muy grande para invertir en su patrimonio. Para las personas en pareja la astróloga recomendó cuidarse de los divorcios, peleas o traiciones y aconsejó no exagerar al tomar decisiones. "Nos dice que los sueños se verán completamente realizados en el mes de noviembre", adelantó.

Géminis

A los geminianos le salió la carta del As de Oros, lo que significa un mes exitoso, de crecimiento y nuevas oportunidades. "Mes propicio para cambiarse de trabajo o de casa, o hacerse una cirugía estética o médica", explicó la pitonisa. Mhoni Vidente señaló que a los regidos por este signo los rodea "la magia del dinero" y que posiblemente los buscarán una empresa extranjera o de la competencia para un proyecto nuevo (para el próximo año).

Además, aconsejó tener cuidado con la gente envidiosa y traicionera. "Debes desconfiar de todos y de todo", sostuvo. Y recomendó no meterse en problemas ajenos, no prestar dinero, ni cargar con gente del pasado. También señaló que los geminianos deben relajarse, meditar, rezar y dormir a sus horas. Si están en pareja, le sale embarazo en el mes de noviembre. Mientras que a los solteros les augura un gran amor que les ofrecerá matrimonio o estabilidad amorosa.

Cáncer

Al signo de cáncer le salió la carta de La Templanza, indicando un mes muy bueno, con nuevos proyectos laborales y asociaciones importantes. "Viene una relación nueva de trabajo que te va a estar dando mejor satisfacción y economía", adelantó la astrologa.

Además, auguró que podría llegar la compra de una casa o departamento. Los cancerianos tendrán un poder extra para conseguir contratos, hacer ventas o solucionar problemas. El triunfo será suyo en trámites legales de juzgados y abogados.

Entre sus recomendaciones recordó que los cancerianos son el pilar de la casa, es importante estar pendiente de padres y abuelos. Se recomienda arreglar la casa, ya que los festejos navideños serán en su hogar. Además, señaló que no deben regresar con amores del pasado, ya que los "buscan porque es buen proveedor, buena persona y aguanta mucho".

Leo

Para Leo es el mes para crecer económicamente. "Es un mes de explosión mágica para el crecimiento económico. Momento de reinventarse, cortar el pasado y materializar su futuro y éxito", señaló la pitonisa. A los leoninos se les presentará la oportunidad de viajar de dos a tres veces, conocerán gente importante de poder. Si busca un embarazo o un cambio laboral, lo tendrá.

Mhoni Vidente aconsejó levantarse todos los días con buena actitud y materializar su futuro. Se le recomienda cambiarse de casa o irse a vivir a otro lugar para mover energías. Debe cuidarse de los enemigos ocultos, las personas cercanas, y no confiar en nadie. Es crucial guardar sus proyectos e invertir en sí mismo como vestirse mejor, comprar perfume, tener espacios diarios para sí mismo como meditar, hacer ejercicio, ir al campo.

Las astrologa adelantó que noviembre es considerado el "cabalístico de Dios"

Virgo

Virgo tiene la carta de El Mundo, por lo que debe tomar las maletas, ya que saldrá de viaje. La astrologa señaló que llegará una oferta para cambiarse de ciudad, país o casa. Además, aconsejó poner un negocio extra relacionado con restaurant, comida, ropa o aparatos eléctricos (celulares). Es un mes clave para arreglar trámites de jubilaciones, pensión, seguros médicos, títulos de casa y préstamos bancarios. También remarcó que los virginianos deberán administrar su tiempo, comer mejor y levantarse más temprano. "Debe dedicarse en cuerpo, alma y espíritu a ser feliz", apuntó.

Libra

A los librianos les salió la carta de El Juicio, indicando un mes de mucho trabajo, juntas, cambios de puesto y nuevos proyectos. Para la astrologa noviembre trae buena racha, es momento de pedir aumento de sueldo o buscar un cambio de trabajo más positivo. Habrán trámites de pasaporte o visa, o una cirugía médica o estética. Es un mes de evolucionar y crecer.

Entre los consejos, señaló clave levantarse con buena actitud, hacer trámites pendientes y ser constante: terminar todo lo que empiece. También recomendó ser menos expresivo o "chismoso"; no comentar sus proyectos, ni opinar de nadie. En caso de estar en pareja remarcó que deberán tener mucha paciencia y quitarse los celos e inseguridad.

Escorpio

En su mes, los escorpianos tendrán fuerza, estabilidad y desarrollo. Será el momento de festejar, los escorpianos se llenarán de energías y saldrán de viaje de dos a tres veces. Es momento de buscar trabajo nuevo, realizarse cirugías (médicas o estéticas) o trámites de préstamo. Si cumple años, se recomienda cortarse el cabello, prender una veladora blanca y estrenar ropa.

Entre los consejos, la astrologa recomendó ser prudente al hablar y no platicar sus cosas para evitar chismes. Debe perdonarse y quitarse el sentimiento de culpa. Debe dejar ir el pasado (personas o trabajos) para recibir cosas nuevas. Es importante hacer una limpieza completa de su vida, hogar, celular y contactos. Mhoni Vidente adelantó que a los escorpiarnos los buscará gente del pasado para festejar su cumpleaños. Si está en pareja, le sale embarazo en puerta o estabilidad amorosa.



Según Mhoni Vidente, noviembre traerá fortuna y crecimiento personal para varios signos

Sagitario

A los sagitarianos les salió la carta de El Carruaje que adelanta que no deben detenerse, ya que el mes lo prepara para algo mejor, con más dinero y estabilidad económica y amorosa.

En estos días podría cambiar de casa, buscar un mejor trabajo y pagar deudas para sanar su economía. Es un mes propicio para casamiento, embarazo o estabilidad amorosa. Se recomienda hacer un título, maestría o diplomado en ventas, administración o relaciones internacionales. Comprarse un auto o camioneta nueva. "Un despertar nuevo viene en noviembre, un cambio radical", adelanta Mhoni. Además aconseja ahorrar, pagar deudas y ya no endeudarse. Debe quitarse pensamientos negativos. Será un imán de buena suerte y abundancia, pero también atraerá envidias y brujería; debe protegerse. Cuidado con ser confiado o hacer negocios con personas turbias.

Capricornio

A capricornio le salió la carta de El Emperador, lo que adelanta que noviembre será un mes para crecer, formarse y asimilar lo que quiere para su futuro. Mhoni predijo que los capricornianos saldrán de viaje de dos a tres veces y conocerán gente importante. Es un momento para acumular riqueza y patrimonio.

La pitonisa les aconsejó madurar y retirar de su vida a las personas tóxicas o lo que le hacen mal. Además, recomendó controlar impulsos, el mal carácter y las ideas tóxicas. Debe quitarse las personas que envidian o solo buscan pedirle prestado.

Acuario

Noviembre será un mes de poder, determinación y crecimiento. Los acuarianos recibirán invitaciones para salir de viaje, propuestas de matrimonio o la noticia de un embarazo. Para este mes es fundamental que ponga un negocio aparte o sumen algun trabajo extra, ya que necesitarán más ingresos.

Entre sus consejos, Mhoni recomendó ser más previsor y ordenado en sus gastos. Es fundamental que ponga un límite para que nadie abuse de su bondad y que sane completamente de cosas del pasado. Se le recomienda silenciar su mente, ya que a veces le recuerda cosas tóxicas o problemas que no existen.

Piscis

Para este mes a piscis le salió la carta de La Torre lo que establece que noviembre será propicio para fabricar, crear y construir cosas nuevas para vivir mejor. Los piscianos tendrá la coordinación de todas las energías para progresar. Es clave que inviertan en algo o empiece un negocio propio. La astrologa adelantó que durante este mes cosecharán los frutos de lo que realizó en el año (abundancia y estabilidad).

"Debe levantarse creyéndose que puede salir adelante. Quitarse el pesimismo y la mentalidad de mediocridad", aconsejó la pitonisa. También recomendó arreglar su casa, nunca dejar de estudiar y guardar en secreto su vida privada para evitar chismes.