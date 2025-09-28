Mhoni Vidente hizo una dura predicción sobre Lamine Yamal y Nicki Nicole: "Hay alguien que..."

Lamine Yamal es una de las mayores estrellas del fútbol internacional. Con tan solo 18 años, se desempeña como uno de los talentos prometedores del Barcelona, donde juega como nada menos que el 10. Nicki Nicole no se queda atrás, es una de las máximas figuras del trap latinoamericano.

Pero no todo sería éxito entre los jóvenes enamorados, que confirmaron su relación en estos últimos meses. Mhoni Vidente tuvo una dura predicción con respecto a la pareja. "Hay alguien que trae brujería, y no es Cristiano Ronaldo... a ese ya le hicieron, por eso se anda casando", comenzó augurando.

La predicción de Mhoni Vidente para Lamine Yamal y Nicki Nicole

Mhoni Vidente no tiene pelos en la lengua a la hora de dar predicciones. Esto se vió claramente en el augurio que hizo sobre la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole. "Estas cartas, la del diablo y el as de oros, están diciendo que a Lamine Yamal le están pasando la energía negativa por parte de su novia", sostuvo con crudeza.

Mhoni Vidente tuvo una negativa visión sobre Lamine Yamal y Nicki Nicole.

En este sentido, afirmó sobre su visión: "Perdió el balón de oro, ya lo tenía en las manos, y no se lo quedó porque Nicki Nicole tiene una energía muy pesada y oscura, se la está pasando al jugador. El papá de él está preocupado y quiere que se separe de ella". Y reflexionó: "Te das cuenta que las relaciones de pareja son: si te juntas con alguien y te va muy bien, o te juntas con alguien y te va muy mal".

"Le pasaron todas las malas, por eso perdió el balón de oro. Fíjense con quién andan, hagan caso para que la vida sea más sencilla", indicó sin ningún tipo de resquemor. No es la primera vez que la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole despierta algún tipo de comentario o debate negativo. Pero lejos de darle importancia, los jóvenes siguen viviendo y disfrutando de su amor.

¿Cómo empezó la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

La historia de Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzó durante una exclusiva fiesta. La figura del Barcelona y la cantante se conocieron durante la fiesta de 18 años de aquel, que se celebró el pasado julio. La argentina fue una de las artistas invitadas al evento y tras el encuentro comenzaron los rumores de romance, que se confirmaron semanas después. Hoy, son una de las parejas más mediáticas de España y Argentina.