Mhoni Vidente auguró la muerte de un ícono del cine: "Se avecina una tragedia"

Mhoni Vidente augurió la muerte de un ícono del cine: "Se avecina una tragedia".

La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas con una de sus más recientes revelaciones. En una de sus lecturas de cartas, la pitonisa compartió un mal presagio que rápidamente causó escalofríos, y es que predijo la muerte de un ícono del cine. "Se avecina una tragedia”, augurió la vidente y dejó en claro que lo que vio tendrá un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y en la comunidad artística de habla hispana.

Según explicó, se trata de una visión sombría vinculada al cine de oro mexicano, que involucra a una figura femenina de gran trayectoria. Mhoni Vidente aseguró que la noticia significará un golpe muy duro para la cultura y el arte latinoamericano, ya que esta estrella trascendió las fronteras con sus actuaciones.

¿Quién es el ícono del cine al que Mhoni Vidente predijo su muerte?

En su lectura, Mhoni Vidente fue cuidadosa y no dio una identidad exacta. Sin embargo, adelantó algunas características que encendieron la especulación entre sus seguidores. Según la astróloga, la persona en cuestión es una mujer de más de 70 años, considerada símbolo de la época dorada de las telenovelas y del cine de oro mexicano.

Mhoni Vidente tuvo un mal presagio sobre un ícono del cine.

“Morirá un ícono del cine de oro mexicano”, sostuvo con firmeza la vidente, sin dar más detalles que permitan identificar a la celebridad. Esta declaración dejó a muchos pensando en figuras legendarias que marcaron a varias generaciones, y abrió el debate sobre quién podría ser la artista señalada por las cartas.

Cómo fue la predicción de Mhoni Vidente

La pitonisa describió la visión como una tragedia de gran magnitud en el plano artístico. “Se avecina una tragedia de gran magnitud a nivel artístico, se trata de una mujer que generará una profunda conmoción en esta parte del mundo”, explicó, dejando en vilo a la comunidad artística y a sus fieles seguidores.

Además, Mhoni Vidente sumó un mensaje espiritual en medio de este sombrío panorama: “Todos estaremos consternados por esta tragedia, pero recordemos que Dios es sabio y la Virgen María también. Debemos enfocarnos en el ámbito espiritual para encontrar la paz”.

La predicción en cuestión encendió las alarmas, ya que en otras oportunidades la vidente dió con el clavo. De ser real su augurio, sin dudas, será un golpe muy duro, no solo para la cultura mexicana, sino, para toda Latinoamérica, ya que se trataría de una figura que trascendió fronteras con sus trabajos en telenovelas de la época dorada.