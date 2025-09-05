Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre 2025: las predicciones para cada signo

Comenzó septiembre y la astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el noveno mes del año que, según señaló, es el del "principio y final" donde comenzarán a cerrarse ciclos. ¿Qué le espera a cada uno de los signos del horóscopo?

En un video que posteó en su cuenta oficial de YouTube, la tarotista adelantó lo que vendrá para cada signo en septiembre de 2025 y las fechas claves de este mes. Entre sus predicciones, Mhoni Vidente sostuvo:

Aries

En septiembre los arianos tendrán una perspectiva positiva respecto al dinero, los negocios y cambios de trabajo, incluso con propuestas en el extranjero. Sin embargo, la astróloga les recomendó ser más prudentes, pensar y no dejarse llevar por personas tóxicas o negativas. Además, recomendó buscar la estabilidad personal y no tanto la pasión. Nuevos proyectos que les traerán mucha abundancia.

"Cuídense mucho del mal de ojos, las energías negativas y de las envidias. Están en momento de invertir, crecer, iniciar negocio propio y hacer una compra importante. Este mes les da la oportunidad de crecer económicamente y desarrollarse profesionalmente. Vuelvan a estudiar. Mantengan buenos hábitos y no piensen de más. Es tiempo de hacer movimientos y de visualizar cosas importantes para el futuro", apuntó.

Días claves: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30 de septiembre.

1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30 de septiembre. Mensaje de las cartas: "Corten todo lo negativo del pasado. Aléjense de quienes solo quitan su tiempo y oportunidades de crecer".

"Corten todo lo negativo del pasado. Aléjense de quienes solo quitan su tiempo y oportunidades de crecer". Números de la suerte: 06, 15 y 37 (7 golpes de suerte).

06, 15 y 37 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Tauro

Para los taurinos recomendó resolver problemas legales y tener todo en orden (pasaporte, visa, títulos, identificación, seguros). "Habrá un viaje por cuestiones de pareja, familia o amistad. Tendrá poder personal y la oportunidad de poner un negocio propio o ser director de una empresa", visualizó.

También aconsejó "controlarse y no pensar de más", no comprar cosas innecesarias y realizar limpieza de vida, pasado, casa y contactos telefónicos para eliminar lo negativo. Además, adelantó la aprobación laboral o de un proyecto nuevo que traerá abundancia. Sobre la salud recomendó cuidarse del estómago, gastritis, úlcera y problemas de hernia hiatal. Seguir con la rutina de ejercicio y alimentación.

Días Clave del Mes : 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29 de septiembre.

: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29 de septiembre. Mensaje de las cartas: "Corten todo lo negativo del pasado. Aléjense de quienes solo quitan su tiempo y oportunidades de crecer".

"Corten todo lo negativo del pasado. Aléjense de quienes solo quitan su tiempo y oportunidades de crecer". Números de la suerte : 06, 15 y 37 (7 golpes de suerte).

: 06, 15 y 37 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Géminis

Para los geminianos septiembre augura muchos viajes (dos o tres veces, según la astróloga) y trae oportunidad de reinventarse. "Proyectos propios que crecerán. Ascenso laboral y un nuevo amor apasionado. Oportunidad de tener un poder superior que ayudará a vencer obstáculos", visualizó. La tarotista recomendó que sean prudentes y discretos, no hablar de planes ni metas, evitar chismes y tener cuidado con las personas que abusan de la buena fe. Además, aconsejó cuidarse de brujerías, amarres y personas negativas. Retirarse de situaciones conflictivas en lugar de enojarse.

Días Clave del Mes : 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30 de septiembre.

: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30 de septiembre. Mensaje de las cartas: "Tendrán un poder superior este mes. Una fuerza superior los ayudará a vencer obstáculos".

Números de la suerte : 06, 11 y 28 (4 golpes de suerte).

: 06, 11 y 28 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Cáncer

"Este mes, pidan que se les dará", apuntó Mhoni Vidente. Los cancerianos tienen un buen septiembre por delante: salen de viaje, crecen económicamente y se reinventan. Estarán de muy buen humor. La vidente señaló que un regalo inesperado les dará felicidad y podría solucionar un problema judicial a su favor. Además, consideró que llegará una propuesta de matrimonio o amor verdadero. "Concéntrense más en lo laboral porque les ofrecen un nuevo puesto gerencial o de dirección que les dará más dinero y responsabilidad", apuntó.

Por otro lado, les recomendó que vuelvan a estudiar, se protejan de energías negativas y no hablen de sus cosas. "Si los invitan a trabajar en el exterior, acepten. No lleven una doble vida. Tomen decisiones claras para avanzar y no se metan en chismes o problemas ajenos", indicó.

Días claves: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30.

1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30. Mensaje de las cartas: "Es hora de marcharse y cambiar su vida; de arrancar de cero sin arrastrar el pasado. El sobrepensar puede afectar su día a día. Busquen ayuda para resolver sus problemas".

"Es hora de marcharse y cambiar su vida; de arrancar de cero sin arrastrar el pasado. El sobrepensar puede afectar su día a día. Busquen ayuda para resolver sus problemas". Números de la suerte : 04, 13 y 17.

: 04, 13 y 17. Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Piscis.

Leo

Este mes para los leoninos será de abundancia y estabilidad. Mhoni sostuvo: "Avancen, no se detengan y sigan creciendo. Llegan retos importantes en el trajo y negocios propios. Pueden hacer una venta importante y se les recomienda que ahorren ese dinero. Es fundamental que todos los días se concentren en ser exitosos, en tener más abundancia y quitarse pesares del pasado". "Les llega una verdad que necesitaban conocer", visualizó.

Además, recomendó "no jugar con los sentimientos de otras personas porque lo que hacen les volverá", conecten con la naturaleza y que vuelvan a estudiar. Si están casados, divorcio en puerta: no exageren en las peleas y dejen los celos de lado. También aconsejó pagar deudas, cerrar temas legales del pasado para no seguir perdiendo tiempo y no buscar venganza.

Días claves: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30.

1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30. Mensaje de las cartas: "Nuevo reto en sus vidas. Se reinventan y crecen. Hay personas, lugares o trabajos que no son para ustedes: den vuelta la página".

"Nuevo reto en sus vidas. Se reinventan y crecen. Hay personas, lugares o trabajos que no son para ustedes: den vuelta la página". Números de la suerte : 03, 08 y 34 (6 golpes de suerte).

: 03, 08 y 34 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Sagitario y Piscis.

Virgo

Renuevan energías. No piensen tanto ni quieran solucionar todo para no ser tan incomprendidos. Solucionen temas de papeles. Doble suerte rápida. Posibles viajes y cambio de trabajo. Mes muy apasionado; déjense querer. Cuídense de quienes los envidian y les quieren hacer daños y brujerías. No se confíen de nada ni nadie. No carguen problemas ajenos. Libérense de gente tóxica que los rodea. Regalo inesperado. Manifiesten cada día que quieren tener éxito, dinero, felicidad y amor. Traten de cobrar deudas.

Días claves : 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30 de septiembre.

: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30 de septiembre. Mensaje de las cartas: "Reinvéntense; cambien totalmente de un día para otro. Saquen lo mejor de ustedes. Den para recibir: si no los ayudan, aléjense de esas personas".

"Reinvéntense; cambien totalmente de un día para otro. Saquen lo mejor de ustedes. Den para recibir: si no los ayudan, aléjense de esas personas". Números de la suerte : 02, 29 y 40 (6 golpes de suerte).

: 02, 29 y 40 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Tauro.

Libra

Para libra septiembre será un mes para crecer económicamente y reinventarse. "Reciben promoción laboral y pagan deudas", adelantó. A las personas regidas por este signo les recomendó que mantengan buenos hábitos; vuelvan a estudiar, controlen sus impulsos, no presten nada ni ayuden tanto y que hagan cosas para verse mejor. "No confíen tanto, los manipulan", advirtió.

Además, visualizó que los librianos arreglan papelería para hacer una compra importante y consideró que en el amor estarán estables y llegará el amor verdadero. "Les piden perdón: perdonen y no carguen rencores", aconsejó.

Días claves : 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30.

: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30. Mensaje de las cartas : "Será un mes bendecido económicamente para ustedes. No se rindan ni se conformen: saquen lo mejor de ustedes a cada momento".

: "Será un mes bendecido económicamente para ustedes. No se rindan ni se conformen: saquen lo mejor de ustedes a cada momento". Números de la suerte : 09, 18 y 77 (6 golpes de suerte).

: 09, 18 y 77 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Acuario y Aries.

Escorpio

Para los escorpianos septiembre será un gran mes: logran lo que desean, tienen las oportunidades que necesitan, se quitan malestares y problemas. "Mantengan buenos hábitos, hagan negocios en sociedad. Arreglen su casa para vivir mejor", recomendó.

Además, visualizó que será un mes de mucho trabajo, de reuniones, de volver a estudiar y de mucha realización profesional para los regidos por este signo. Si están casados, embarazo en puerta y para los que están solos llega un amor de afuera.

Días claves: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30.

1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30. Mensaje de las cartas: "Imaginen una vida mejor para poder realizarla. Vivan el aquí y ahora: no idealicen el pasado, idealicen el futuro".

"Imaginen una vida mejor para poder realizarla. Vivan el aquí y ahora: no idealicen el pasado, idealicen el futuro". Números de la suerte: 10, 21 y 49 (4 golpes de suerte).

10, 21 y 49 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Libra y Piscis.

Sagitario

Septiembre es un mes de crecer, de salir adelante y de no detenerse por nada ni nadie; de zafar situaciones negativas y de no cargar problemas ajenos para los sagitarianos. Mhoni Vidente les recomendó que mejoren hábitos y duerman mejor; definan qué quieren para avanzar y tengan cuidado con los amores prohibidos.

De acuerdo a la tarotista se acerca un cambio laboral importante; arreglan asuntos legales; y pagan deudas. "Les sonríe la buena suerte, la riqueza y la estabilidad. Piensen todo en positivo. Viajes. Riqueza, estabilidad y crecimiento", adelantó.

Días claves: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.

1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Mensaje de las cartas : "Respiren. Cada vez que se enojen, se sientan malo agobiados, respiren y controlen sus impulsos negativos. El destino está escrito: viene algo muy bueno para ustedes este mes".

: "Respiren. Cada vez que se enojen, se sientan malo agobiados, respiren y controlen sus impulsos negativos. El destino está escrito: viene algo muy bueno para ustedes este mes". Números de la suerte: 12, 17 y 26 (5 golpes de suerte).

12, 17 y 26 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Capricornio

"Pisen firma, vayan paso a paso, no se aceleren ni piensen de más. Traten de no fantasear", recomendó la tarotista. Para los capricornianos septiembre será un buen mes: se cierra contrato o negocio, o hay un cambio laboral favorable. Además, crecen económicamente y solucionan problemas. Si están en pareja, auguró un embarazo en puerta.

La astrologa recomendó seguir estudiando y ocupados, mantener buenos hábitos, buscar el equilibrio en su vida y ver bien con quién se relacionan. "No rueguen ni busquen a quienes no los buscan: aprendan a tener más dignidad y orgullo", apuntó. Además le remarcó a los regidos por este signo: "Tendrán una fuerza vital especial este mes. Háganse notar. Arreglen su casa para vivir mejor. .

Días claves: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27 de septiembre.

1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27 de septiembre. Mensaje de las cartas : "Todo lo que toquen se convertirá en oro. Traen demasiada buena suerte. Tienen la solución en sus manos".

: "Todo lo que toquen se convertirá en oro. Traen demasiada buena suerte. Tienen la solución en sus manos". Números de la suerte: 24, 30 y 36 (7 golpes de suerte).

24, 30 y 36 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Tauro, Aries y Virgo.

Acuario

Para los acuarianos septiembre llega con dinero, suerte y abundancia para entrar en la estabilidad. "Aumenten su autoestima; llénense de fuerza y confianza. Ya no apoyen tanto a los demás", recomendó Mhoni Vidente. Será un mes de negocios propios, compras importantes, mucho trabajo y de cierre de contratos. Es momento de realizarse más en lo profesional y laboral.

La tarotista le recomendó a los regidos por este signo que traten de mantenerse saludables y comer mejor; eviten amores prohibidos; caminen con humildad y piensen en grande; y que sean honestos con ellos mismos. "Traten de ser más sabios al contestar: no se apresuren ni sean tan cambiantes", aconsejó. .

Días claves: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30 de septiembre.

1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30 de septiembre. Mensaje de las cartas: " Encontrarán la paz y la estabilidad que buscaban. No piensen cosas que no son y aléjense de celos".

Encontrarán la paz y la estabilidad que buscaban. No piensen cosas que no son y aléjense de celos". Números de la suerte : 01, 25 y 27 (5 golpes de suerte).

: 01, 25 y 27 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Piscis

"La suerte estará en sus manos", le aseguró a los piscianos la astróloga. Para este signo septiembre será un mes de estabilidad y crecimiento; de realizaciones y logros. "No se angustien por el pasado, quítense esos pesares. Logran lo que desean", apuntó.

Además recomendó hacer cambios e inversiones y ya no estar con quien no quiere estar con ellos. "Tengan más orgullo, dignidad y autoconfianza. Alcanzarán sus sueños y sigan adelante sin pedir opinión. Si están en pareja, quítense celos e inseguridad", indicó.