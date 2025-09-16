Nicki Nicole subió un video con el más pequeño de los hermanos de Lamine Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconden más su relación. Aquella foto de ambos juntos que el futbolista subió a su Instagram fue el detonante, la evidencia de que había algo entre ambos. Varios días más tarde, tanto del lado de ella como del de él, comenzaron a hacer más evidente su amor: desde declaraciones públicas de la cantante, manifestando que estaba "muy enamorada" y feliz de estar viviendo en Barcelona; hasta el más reciente posteo del jugador en sus redes sociales.

En este último, mostró un enorme carrusel de fotos, en las cuales se puede observar un auténtico cóctel. Desde imágenes suyas posando frente al espejo y enseñando sus abdominales, hasta vestido con suma elegancia o entrenando con la Selección de España. Entre medio, una postal suya con la rosarina detrás, abrazándolo. Y como si algo faltara, momentos después enseñó un inédito video de ella en un momento más que íntimo.

El tierno video de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal

El más pequeño de la dinastía Yamal, Keyne, cumplió recientemente tres años. La familia celebró este acontecimiento haciéndole una fiesta con temática de superhéroes y allí estuvo presente su nueva "cuñada". Así quedó demostrado en un video que hizo acto de presencia en las redes sociales, donde se los ve a ambos juntos.

El tierno video de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal.

Si bien no hay sonido alguno en el material fílmico, se los puede ver al infante (con la camiseta del Barcelona puesta, el club en el que brilla su hermano mayor con apenas 18 años) y a la artista uno al lado del otro, degustando un platillo asiático. En reiteradas ocasiones ella le dirige una mirada y hasta se nota que están manteniendo una suerte de conversación, con algún que otro vistazo a cámara por parte de la argentina, acompañado de sendas sonrisas.