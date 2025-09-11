Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal.

Nicki Nicole ha hablado por primera vez de su relación con Lamine Yamal, una que a pesar de su precocidad ha pasado ya por bastantes turbulencias: desde rumores de separación motivados por la eliminación de la foto de Instagram donde aparecen juntos, hasta los que señalaban a un potencial tercero en discordia (mucho se habló de la posibilidad de que Franco Mastantuono haya sido este). Sin embargo, ambos han dado señales de que todo va viento en popa.

El primer guiño fue un video que subió uno de los compañeros del futbolista del Barcelona, que concentró en los últimos días con la Selección de España con motivo de los primeros dos partidos de La Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. En las imágenes, se lo puede ver sonriéndole a su celular y, cuando su colega le pregunta por qué esa cara, el joven culé le enseña el fondo de pantalla que posee: uno en el que aparece la cantante argentina.

Lamine Yamal junto a Nicki Nicole.

Pues ahora ha sido ella quien no dejó ningún resquicio de duda sobre que su relación con Lamine Yamal es tan real con firme. Lo hizo ante los micrófonos de múltiples periodistas, en el marco de un desfile organizado por la marca Desigual, quienes le preguntaron por su situación actual en Barcelona. Y su respuesta fue contundente.

Qué dijo Nicki Nicole sobre Lamine Yamal

"Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", expresó primeramente la rosarina, visiblemente contenta por el presente que atraviesa. Lejos de quedarse con esa mera declaración, los trabajadores de prensa fueron por más. "¿Muy feliz a nivel personal?", lanzó uno de ellos. "Muy feliz, estoy muy enamorada, muy feliz", sostuvo la artista, que a los pocos segundos se marchó lanzando un beso y más que ruborizada.