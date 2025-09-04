El posteo de Nicki Nicole en medio de los rumores de separación con Lamine Yamal.

La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal ha atraído la atención de todos desde un primer momento: desde aquella ocasión en que las cámaras registraron una visita de la cantante al Camp Nou, mucho se especuló respecto a si podría ser acompañando a uno de los jugadores. Aquel rumor comenzó a crecer más y más, hasta que eventualmente fue la joven estrella española quien anunció con bombos y platillos su relación, con un enternecedor posteo en sus redes sociales.

Sin embargo, parece que la llama del amor se habría apagado con una rapidez bastante inusitada. 13 días es lo que habría durado aquella unión, según lo que ha empezado a trascender en el Viejo Continente, luego de que el futbolista eliminara de su Instagram la foto que tenían juntos (aunque todavía se siguen mutuamente).

Nicki Nicole y Lamine Yamal: ¿una relación de tan solo 13 días?

El posteo de Nicki Nicole

Entre tantas versiones circulando por los medios, Nicki Nicole decidió subir un video más que íntimo a su cuenta oficial de Instagram: uno donde se muestra junto a su perro pomeranian, acompañando una leyenda que reza "buen día". Durante el mismo, también se la puede ver a ella, mientras se fondo se escucha la canción "Cachito" de Nat King Cole.

Varios han interpretado este accionar como una indirecta, un intento de la argentina de evidenciar que nada de lo que se está diciendo es cierto y que no le dará entidad. Aunque otros han entendido que, en realidad, es un intento para restarle importancia al accionar de Lamine y que ya ha pasado página. Entre medio, crece el runrún de un tercero en discordia: ni más ni menos que Franco Mastantuono, el también argentino que actualmente se desempeña en el Real Madrid (y que, a pesar de haber saltado directo desde River Plate, ya cuenta con titularidades en el Merengue).