¿Leo Mattioli en Pinamar?: vecinos aseguran que escuchan su fantasma cantar en una mansión

Leo Mattioli falleció en 2011 y, si bien su cumbia está viva entre sus fanáticos, los vecinos de Pinamar aseguran que el fantasma del cantante habita una mansión de la localidad bonaerense y se lo escucha cantar por las noches.

Por qué dicen que el fantasma de Leo Mattioli está en Pinamar

De acuerdo a los vecinos el espíritu del cantante santafesino se encuentra en la mansión que alquilaba cuando pasaba sus vacaciones en Pinamar, ubicada en Av. Libertador 688 y Av. Martín Pescador, en Pinamar Norte. El músico fue desde 2000, hasta el momento de su muerte, a vacacionar a la misma casa.

Según la leyenda se escucha cantar a Leo Mattioli por las noches. "Se escuchan ruidos extraños, música y a una persona cantar a capela”, sostienen los vecinos.

La casa donde "se escucha" al fantasma de Leo Mattioli se encuentra en Pinamar Norte

En 2022, incluso, se conoció la historia de un grupo de jóvenes que se encontraban hospedándose en la vivienda y decidieron irse porque tenían diferentes hechos de actividad paranormal. Además de asegurar que escucharon a alguien cantar, señalaron que un día estaban comiendo un asado y oyeron a una persona entonar Tramposa y mentirosa a capela.

De acuerdo al influencer @luksexplicao todavía hay muchos vecinos que experimentan el fenómeno paranormal, no solo escuchan cantar al músico, sino que oyen pisadas, golpes, entre otros ruidos. Tras la muerte de Leo Mattioli, la casa fue alquilada a diferentes turistas hasta que terminó olvidada. Al encontrarse abandonada, un grupo de usurpadores decidieron ocuparla, pero al escuchar los ruidos también decidieron irse.

¿Cómo murió Leo Mattioli?

El referente de la música popular falleció el 7 de agosto de 2011, faltaban solo seis días para que cumpliera 39 años. Leo Mattioli murió de un paro cardiorrespiratorio en el hotel Gala de la ciudad de Necochea (provincia de Buenos Aires). A pesar de ser asistido por su hijo, cuando llegó la ambulancia ya se encontraba sin vida. Fuentes médicas declararon que su muerte fue a las 12.07 hs.