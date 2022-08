Leo Mattioli: la relación con Riquelme, una charla con Bilardo y su inmortalidad en el fútbol argentino

Leo Mattioli tuvo una vinculación constante con el fútbol argentino. De hecho, pocos recuerdan su encuentro con Carlos Salvador Bilardo y la devoción de Juan Román Riquelme por su música. A 11 años de su muerte, el León santafesino sigue vivo en las tribunas de las canchas albicelestes.

Leo Mattioli murió el 7 de agosto de 2011 en una fría habitación del Hotel Gala de Necochea. No se fue de una forma repentina, porque los problemas de salud siempre lo tuvieron al acecho. Sin embargo, horas antes de su muerte le había asegurado a su hijo que iba a dormir para que se le pase el dolor de cabeza y así "estar mejor" al despertar. Eso no sucedió, y desde ahí se transformó en una eterna leyenda de la cumbia santafesina y de la cultura popular argentina.

El "León santafesino" no sólo llegó a encantar los oídos de los oriundos de su provincia natal con Grupo Trinidad: en 1999 decidió dar el salto y comenzó su carrera como solista. De allí en más, todo fue ganancia y su música se expandió por todo el país para luego trascender fronteras. Y aquí adentro, en Argentina, logró cautivar a grandes personalidades de diferentes ámbitos. Por ejemplo, dentro del fútbol, se ganó un fiel oyente llamado Juan Román Riquelme.

No hace mucho tiempo, en una entrevista con TyC Sports, Román reveló que su manera de ver a Boca en la TV es poniendole "mute" al artefacto y poniendo de fondo al cantante santafesino. "Yo miro los partidos de Boca con el volumen bajo y escucho música, así que elijo quién juega mal yo y quién es el mejor yo. No necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que yo hago y me acostumbré. Yo escucho cumbia, siempre. En Don Torcuato se escucha cumbia. Escucho de todo un poco, Los Ángeles Azules, Leo Mattioli...", contó Riquelme, que dentro del fútbol es uno más de los tantos deportistas que oyen al "Más romántico".

La popularidad de Leo Mattioli fue tan grande que, antes de dar un recital allá por el 2008, el propio Carlos Salvador Bilardo le dio una arenga en el hotel donde paraba. Estaban enfrente del Gran Rex, con una sala a punto de explotar y aclamando por su ídolo, y ahí fue que el "Doctor" le dio las palabras justas para que ofrezca uno de sus mejores recitales. "Es tu noche, jugatela toda que te va a ir bien", fueron algunas de las palabras del DT, que invitado por Argentinos por su nombre también escribió su historia junto al "León".

Leo Mattioli y la eternidad en el fútbol argentino

Son muchas las hinchadas del fútbol argentino que adoptaron melodías de Leo Mattioli para hacerlos sonar en sus tablones con sus respectivas estrofas. River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo son tres de los cinco grandes del país que hacen sonar con fuerza éxitos como lo son Los secretos de mi almohada o Conmigo te gustó. ¿De qué club era hincha el "León"? De Colón de Santa Fe. Pero su legado fue más allá del "Sabalero".