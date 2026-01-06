La agrupación River Feminista se plantó por la posible llegada de Sebastián Villa al club: "Repudio absoluto"

"Alzar la voz": una agrupación feminista de River se plantó ante los rumores sobre Villa.

Los rumores acerca de la posible llegada de Sebastián Villa a River Plate en este mercado de pases provocaron numerosas repercusiones, muchas de ellas de repudio, tanto dentro como fuera del ámbito del club. El futbolista colombiano de Independiente Rivadavia de Mendoza declaró en las últimas horas que desea vestir la camiseta del 'Millonario', mientras las negociaciones entre ambas partes se realizan bajo un inusual secretismo y la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo niega cualquier oferta por el extremo de 29 años. Sin embargo, la chance de que su fichaje se produzca ya causó indignación de hinchas y agrupaciones de la institución, quienes se pronunciaron en contra a causa de la condena por violencia de género contra su ex pareja por la que recibió una pena de dos años de prisión no efectiva.

Una de las organizaciones que se expresó públicamente fue River Feminista: este lunes, publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que manifestaron su "repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar". El Destape tuvo la oportunidad de conversar con Florencia Ottone, abogada e integrante del colectivo que sostiene que la llegada de Villa, condenado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género" en junio de 2023, no sólo va en contra de los estatutos vigentes sino también de los valores y principios del club.

"La necesidad de alzar la voz": el reclamo de River Feminista ante la posible llegada de Sebastián Villa

La organización expresó su repudio a través de un extenso texto difundido en sus cuentas de Instagram y X, en el que repasaron todo el proceso judicial contra el atacante de la 'Lepra' por el delito de violencia de género contra Daniela Cortés, su ex pareja; esta situación, sostienen, es incompatible con los valores de "respeto, integridad y responsabilidad social" que River debería promover en su rol de institución deportiva y social. "El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate", sentenciaron.

Ottone también sostuvo la idea de que solamente los rumores constituyen un "hecho gravísimo" que no podía quedar sin repercusión: "Estamos en estado de alerta porque el solo hecho de que sea una posibilidad generó en nosotras la necesidad de alzar la voz. Sostenemos que no debería siquiera haber corrido el rumor y que, en todo caso, la dirigencia debería haberlo desmentido automáticamente". Aún así, dijo que la agrupación no pensó ningún accionar más por el momento "porque creemos que el club va a actuar de forma razonable y no lo va a contratar".

El contundente mensaje de River Feminista ante el posible fichaje de Villa: "resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar".

La ausencia de testimonios alrededor de las negociaciones que se llevan por Villa (Di Carlo únicamente mencionó que la diferencia económica entre ambas propuestas es "insalvable") llama la atención teniendo en cuenta todo el contexto judicial que lo rodea. "Nadie se puso en contacto con nosotras y desconocemos si lo hicieron con otra organización, aunque tampoco era algo que esperábamos. El contacto de la dirigencia con lxs socixs es prácticamente nulo", comentó Ottone, quien además destacó la "repercusión ampliamente positiva" que tuvo la publicación, la cual recibió "el apoyo tanto de mujeres como de hombres que no están de acuerdo con la posible contratación y, que en todos los casos, prevalece una consigna común: el hecho de que nuestros jugadores nos representen no sólo en lo futbolístico sino en la vida, que es algo que River hasta ahora supo cuidar bastante bien". El comunicado fue difundido por medios nacionales e incluso algunos de Brasil, país al que el ex Boca Juniors casi llega en este mercado de pases por un ofrecimiento del Santos.

El comunicado completo difundido por River Feminista en redes sociales

A raíz de los rumores que habrían comenzado a circular respecto de la eventual incorporación de Sebastián Villa al Club Atlético River Plate, corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar.

Debe recordarse que Sebastián Villa fue CONDENADO penalmente a la pena de dos años y un mes de prisión en suspenso por el delito de violencia de género cometido contra su expareja. Dicha condena se encuentra firme y no admite relativizaciones ni lecturas complacientes.

Asimismo, existió una denuncia por abuso sexual formulada por otra mujer, causa que no concluyó con una declaración de inocencia, sino con un sobreseimiento dictado exclusivamente como consecuencia del desistimiento de la denunciante de continuar impulsando la acción penal, luego de arribar a un acuerdo. Resulta indispensable aclarar -frente a intentos de tergiversación- que DICHO SOBRESEIMIENTO NO IMPLICÓ QUE SE HUBIERA ACREDITADO LA INOCENCIA DEL DENUNCIADO, sino que respondió únicamente a una decisión procesal de la víctima.

En este contexto, la eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género y con antecedentes vinculados a delitos sexuales no solo no representaría los valores del club, sino que tampoco reflejaría los principios más elementales de respeto, integridad y responsabilidad social que toda institución deportiva debería sostener y promover.

El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate.

De confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463