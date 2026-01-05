Sebastián Villa a River: cómo está la situación y los posibles refuerzos

Sebastián Villa quiere dejar Independiente de Rivadavia.

River Plate sigue en la búsqueda de nuevos nombres para reforzar el plantel en este 2026. Un equipo que viene de atravesar varios golpes duros durante el semestre pasado, producto de sus eliminaciones a nivel local e internacional. Y quizás el peor dato para esta temporada es que no podrá jugar la Copa Libertadores por primera vez en doce años, lo que abre la necesidad del club de reinventarse y dejar atrás los malos momentos.

En esa búsqueda, la dirigencia se movió rápido y logró cerrar la incorporación de dos mediocampistas para el equipo de Marcelo Gallardo: se trata de Aníbal Moreno y Fausto Vera, provenientes del fútbol brasileño, a quienes se sumó en las últimas horas el defensor uruguayo Matías Viña.

Pero el objetivo del club pasa ahora por lograr reforzar la zona de ataque con jugadores de renombre. Y apareció en los últimos días el nombre de Sebastián Villa, un ex Boca que tiene un gran presente en Independiente de Rivadavia. Además, averiguaron condiciones en estas horas por dos futbolistas de Racing: el arquero Facundo Cambeses y el central Marco Di Césare.

Las trabas de River para contratar a Sebastián Villa

En cuanto al futuro de "Focus", el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, fue tajante al definir que "no continuará" en el club mendocino esta temporada debido a que existe una promesa de la institiución con el delantero de venderlo en este 2026. "Me llamaron de varios clubes, pero por un tema de confidencialidad no te digo que sí ni que no. Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren", resaltó el mandamás del equipo cuyano.

Gallardo ve con buenos ojos la posibilidad de contar con Villa, debido a que considera que no tiene en este momento alguien de sis características dentro del plante. Por este motivo, mantiene charlas con el presidente Stéfano Di Carlo, quien se presenta hoy como el principal opositor a su llegada. ¿El motivo? Los antecedentes judiciales que rodean al futbolista y el impacto negativo que su contratación puede generar en un club de talla del Millonario, a lo que hay que sumarle que su pase por ahora vale entre 10 y 12 millones de dólares. Por ahora es poco probable su contratación, aunque en el fútbol argentino nunca se sabe.

Sebastián Villa cuenta con un pasado exitoso en Boca.

Los antecedentes judiciales de Villa que no convencen a River

El delantero fue declarado culpable en 2023 de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra su expareja Daniela Cortés. De esta manera, fue sentenciado a una pena de dos años y un mes de prisión en suspenso que no se hizo efectiva. Y además, su ex novia Rocío Tamara Doldán le inició en 2021 una causa por "abuso sexual con acceso carnal", pero en octubre de 2025 el Tribunal de Lomas de Zamora lo absolvió después de que el fiscal del caso y la mujer dieran marcha atrás para continuar con el proceso.