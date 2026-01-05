River quiere como refuerzos a dos jugadores de Racing para el 2026.

River Plate quiere a dos jugadores de Racing como refuerzos para el 2026, en pleno mercado de pases. Si bien el entrenador Marcelo Gallardo ya cuenta con los fichajes de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo acelera para darle más gustos al ídolo que está en el banco de los suplentes.

En esta oportunidad, quienes interesan en el club de Núñez son nada menos que Facundo Cambeses y Marco Di Césare. El arquero podría llegar en el caso de que se concrete la salida de Jeremías Ledesma hacia Rosario Central, en tanto que el zaguero aparece en la órbita del "Millonario" luego de los obstáculos que puso San Lorenzo para el traspaso del colombiano Jhohan Romaña. La "Banda" ya le compró a la "Acadé" a Maximiliano Salas a mediados del 2025, a cambio de unos once millones de dólares brutos.

River quiere como refuerzos a Cambeses y Di Césare, de Racing

De acuerdo con la información del periodista Hernán Castillo, el guardavalla de 28 años de la "Academia" podría arribar si se hace realidad el regreso de "Conan" Ledesma a Central. Sin embargo, su precio es muy elevado para el fútbol argentino: la cláusula de rescisión es de 15 millones de euros y el contrato con la institución de Avellaneda se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026.

Titular indiscutido en la actualidad para el técnico Gustavo Costas, el exportero de Banfield es considerado uno de los pilares fundamentales para seguir siendo competitivo en esta incipiente temporada, al igual que Santiago Sosa, Gabriel Rojas y Adrián "Maravilla" Martínez.

Cambeses, en la órbita de River ante la partida de Ledesma.

Por el lado del defensor de 23 años, la cláusula de rescisión es la misma: 15 millones de euros al contado. El convenio con la entidad albiceleste es hasta el 31 de diciembre del 2027. Sin embargo, su presente es muy diferente al de Cambeses: perdió el puesto a manos de Nazareno Colombo y también está Franco Pardo en su posición, por lo que no arrancaría como titular en el 2026. Dicha situación puede llegar a acelerar su salida de Racing ya sea a River o a otro equipo, según TyC Sports.

Los refuerzos de River en 2026