¿Gallardo es quién insiste por la llegada de Villa a River?

Sebastián Villa no seguirá en Independiente Rivadavia en este 2026

El mercado de pases de verano expone que River se encuentra interesado de manera "formal" por la ficha de Sebastián Villa, que avisó que no continuará con su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza. Un jugador que despertó una serie de comentarios en las redes sociales debido a su condena por violencia de género mientras era integrante del Boca. Son muchos los rumores que corren y uno de ellos tiene como protagonista a Marcelo Gallardo.

“Me llamaron de varios clubes, pero por un tema de confidencialidad no te digo que sí ni que no. Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”, expresó Daniel Vila, presidente del club mendocino, en charla con Radio Splendid. Una declaración que despertó un sinfín de dudas y que alimentó aún más los rumores que circulan, que ponen al atacante colombiano en la órbita del Millonario. Justamente después de que se conociera que el "Muñeco" busca un jugador con características similares para reforzar al plantel.

River habría realizado sondeos para conocer su presente.

El principal impedimento para que Villa llegue a River

La última información que se desprende de esta novela no fue bien recibida por algunos hinchas. "Lo conducen en conjunto Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo. River hizo un sondeo por Sebastián Villa, como por otros nombres en esa posición. El problema es económico: Independiente de Mendoza pide un monto muy alto y hoy las diferencias son muy grandes", expresó el periodista Damián Villagra en su cuenta de X (Ex Twitter). Lo particular del caso es que el jugador comparte representante con Juan Fernando Quintero, que a su vez dispone de una estrecha relación con el técnico del "Millonario".

El principal motivo de la polémica es porque el jugador colombiano dispone de un pasado que muchos no quieren dejar atrás y ocultar con el fútbol. En junio de 2023, el Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora lo declaró culpable de lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su ex pareja Daniela Cortés. La pena fue de dos años con un mes de prisión condicional. Además de que se alega de que se irá contra el protocolo interno dentro de la institución para casos de violencia de género.

No obstante, algunas voces del mundo del deporte señalan que las charlas no tomaron un color formal y es poco probable que vaya a suceder. Esto es producto de que no toda la dirigencia está de acuerdo con la contratación de Sebastián Villa. Además, el factor económico de una hipotética negociación expone que Independiente Rivadavia podría llegar a solicitar una cifra de 10 millones de dólares para desprenderse de la ficha.

"La realidad es que algunos directivos del Millonario no están convencidos, mientras que Marcelo Gallardo sí lo está", expresan desde el medio Bolavip sobre el estado de esta contratación. Una que está comenzando a sumar varios episodios en el mercado de pases. No obstante, no se debe descartar que algún equipo de Brasil avance en la contratación de Sebastián Villa porque son varios los interesados en aquel país.